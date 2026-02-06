Prokuratura okręgowa przejmuje dochodzenie - na oku śledczych rondziarz z Forda Focusa

Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała, że przejęła od Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ochota dochodzenie w sprawie wyłudzania odszkodowań poprzez wprowadzanie w błąd co do okoliczności powstania zdarzeń będących podstawą wypłaty odszkodowania oraz wyłudzanie pieniędzy z tytułu zawartych umów ubezpieczeniowych. Chodzi zatem o czyny z art. 286 § 1 Kodeksu karnego. W centrum zainteresowania śledczych znalazł się między innymi taksówkarz - kierowca Forda Focusa z Warszawy, który – według doniesień mediów – brał udział w dziesiątkach nietypowych zdarzeń drogowych, głównie w rejonie ronda „Radosława”.

65 kolizji w cztery lata. Prokuratura ujawnia szokujący bilans

Z dotychczasowych informacji wynika, że osoby objęte postępowaniem rejestrowały na siebie samochody, które następnie były wykorzystywane do prowokowania stłuczek. Jak informuje prokuratura, od początku 2020 roku do chwili obecnej podejrzewani mieli uczestniczyć łącznie w około 65 zdarzeniach drogowych na terenie różnych miast w Polsce. „Modus operandi polegał na tym, że osoby zaangażowane w ten proceder wyszukiwały newralgiczne miejsca, takie jak ronda lub równorzędne skrzyżowania, na których kierowcy nie zachowują należytej ostrożności, i celowo doprowadzały do kolizji drogowych z ich udziałem" - informuje prokuratura.

Z ustaleń firm ubezpieczeniowych wynika, że w wielu przypadkach zgłaszane szkody dotyczyły tych samych elementów pojazdów, które z każdym kolejnym zdarzeniem były coraz bardziej uszkodzone. Odszkodowania wypłacane były z polis sprawców kolizji.

Minister sprawiedliwości zapoczątkuje walkę z rondziarzami i "łowcami odszkodowań"?

Prokuratura zaznacza, że czynności w sprawie nadal trwają i obejmują ustalanie pełnej liczby zdarzeń oraz wszystkich osób mogących brać udział w procederze. Sprawa zainteresowała ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, który zaapelował do prokuratorów o wnikliwe analizowanie takich przypadków, również byłego taksówkarza z Forda Focusa.