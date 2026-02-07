Dowódca policji Prowincji Wschodniej, Robertson Mweemba, cytowany w piątek przez dziennik „Lusaka Times”, poinformował, że rybakowi udało się wyswobodzić z paszczy krokodyla, ale rany, jakie zadał mu gad szybko doprowadziły do wykrwawienia i śmierci.

„Rybakowi udało się uwolnić z uścisku drapieżnika, którego uderzał kijem, który miał przy sobie, i ostatecznie wyczołgał się ze strumienia” – powiedział Mweemba. Krokodyl zdołał jednak rozszarpać jego prawe udo. Dwaj towarzysze rybaka, w tym jego młodszy brat, próbowali zatamować krwotok, ale byli bezradni wobec rozległych obrażeń. Mężczyzna zmarł wkrótce po wydostaniu się z wody.

W rzece Luangwa, która przepływa przez największy zambijski park narodowy Luangwa Południowa położony na pograniczu z Mozambikiem i Malawi, żyje największa w Afryce populacja krokodyli nilowych.

Krokodyle pożerają ludzi w Zambii

Według ResourceAfrica, organizacji zajmującej się ochroną przyrody, spośród 26 przypadków śmierci spowodowanych atakami dzikich zwierząt odnotowanych w Zambii w 2023 r., za 15 odpowiadały krokodyle, przede wszystkim te żyjące w rzece Luangwa.

Według portalu CrocAttack, rejestrującego przypadki ataku tych gadów na całym świecie, w latach 2015-2024 r. zgłoszono w Zambii 179 ataków krokodyli, z czego 116 zakończyło się śmiercią osób atakowanych.