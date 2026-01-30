Trump powiedział w piątek dziennikarzom, że uważa, iż porozumienie między Ukrainą i Rosją jest coraz bliżej, lecz nie ujawnił, dlaczego tak sądzi.

Wcześniej w piątek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że kolejne spotkanie delegacji Ukrainy, Stanów Zjednoczonych i Rosji ma - według wstępnych planów - odbyć się w niedzielę, 1 lutego, w Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Ukraiński przywódca zastrzegł jednak, że data i miejsce tych rozmów mogą ulec zmianie.

Pierwsza runda trójstronnych ukraińsko-rosyjsko-amerykańskich negocjacji pokojowych odbyła się w Abu Zabi w miniony piątek i sobotę, 23 i 24 stycznia.