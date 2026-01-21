- Rozmawiam z prezydentem Putinem i on chce zawrzeć układ. Rozmawiam z prezydentem Zełenskim i on chce zawrzeć układ. Spotykam się z nim dzisiaj - oznajmił Trump. Prezydent podkreślił, że dąży do zakończenia wojny w Ukrainie, mimo że „Stany Zjednoczone są bardzo daleko”.
- Dzieli nas wielki, piękny ocean. Nie mamy z tym nic wspólnego - zaznaczył. Mimo zapowiedzi Trumpa, Wołodymyr Zełenski zapowiadał wcześniej, że nie pojedzie do Davos. (PAP)
