Jak informuje Deutsche Welle, większość ankietowanych Europejczyków patrzy w przyszłość z lękiem. Aż 63 proc. respondentów uważa, że „najlepsze lata są już za nami”, a 77 proc. obawia się, że życie przyszłych pokoleń będzie trudniejsze niż obecnie. Pesymizm ten jest szczególnie widoczny w krajach takich jak Rumunia (91 proc. pesymistów), Grecja (88 proc.) i Bułgaria (86 proc.).

Główne powody tego stanu rzeczy to:

Rozczarowanie polityką: Ponad połowa badanych uważa, że system polityczny w ich kraju zawodzi lub wymaga gruntownej reformy. Wysokie oczekiwania wobec państwa: 70 proc. ankietowanych oczekuje od swoich rządów większej skuteczności w rozwiązywaniu problemów. Obawy zewnętrzne: Respondenci wskazują na zagrożenia związane z sytuacją geopolityczną, w tym niepokój dotyczący polityki Donalda Trumpa oraz kwestie bezpieczeństwa.

Polska jako „zielona wyspa” optymizmu

Na tle ogólnoeuropejskiego przygnębienia Polska jawi się jako istotny wyjątek. Jak podkreśla artykuł w DW, Polska – obok Litwy i Danii – należy do nielicznej grupy krajów, w których nastroje są znacznie lepsze.

Eksperci cytowani przez portal, m.in. Craig Oliver, upatrują przyczyn tego zjawiska w poczuciu sprawstwa i widocznych zmianach. W krajach takich jak Polska obywatele częściej mają poczucie, że istnieje wyraźne przywództwo, a problemy są realnie rozwiązywane. Polska odnotowuje wyższy poziom wiary w to, że system może działać sprawnie, co kontrastuje z apatią odczuwaną na południu i zachodzie kontynentu.

Zmiana priorytetów Europejczyków

Z publikacji wynika również, że Europejczycy stają się coraz bardziej pragmatyczni i asertywni w kwestiach narodowych:

Obronność: 57 proc. badanych popiera zwiększenie wydatków na zbrojenia. Interesy narodowe: 71 proc. respondentów opowiada się za twardszą obroną interesów własnego kraju, nawet jeśli miałoby to prowadzić do napięć w relacjach międzynarodowych.

Podsumowując, artykuł Deutsche Welle wskazuje na głęboki kryzys zaufania do instytucji demokratycznych w Europie. Polska pozostaje w tym zestawieniu pozytywnym wyróżnikiem, co sugeruje, że dynamiczne zmiany i poczucie rozwoju gospodarczego oraz politycznego skutecznie chronią polskie społeczeństwo przed ogólnokontynentalną falą pesymizmu.