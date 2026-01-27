Europa pod presją – geopolityka i gospodarka

„Europa pod presją” to hasło jednego z nurtów tematycznych tegorocznej edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Debaty będą dotyczyć geopolitycznej i gospodarczej pozycji Unii Europejskiej w świecie narastającej rywalizacji globalnych mocarstw. Jak podkreślają organizatorzy, w obliczu wojny w Ukrainie, napięć w relacjach z Rosją, Chinami i USA oraz przyspieszających zmian technologicznych, pytanie o europejską podmiotowość staje się kluczowe.

Polityka zagraniczna, bezpieczeństwo i solidarność

Debaty mają się koncentrować na zdolności UE do prowadzenia spójnej polityki zagranicznej, gospodarczej i bezpieczeństwa w warunkach rosnącej fragmentacji interesów narodowych. Istotnym wątkiem będzie granica europejskiej solidarności w kluczowych obszarach strategicznych. Uczestnicy kongresu podejmą zagadnienia związane z długofalowym wsparciem dla Ukrainy, konsekwencjami wojny dla bezpieczeństwa Europy oraz trwałością sankcji i mechanizmów pomocowych.

Migracja jako wyzwanie polityczne i gospodarcze

„Europa pod presją” obejmie też temat migracji, zarówno jako wyzwania społecznego i politycznego, jak i czynnika wpływającego na rynek pracy, stabilność państw członkowskich oraz relacje z krajami trzecimi. W tym kontekście dyskutowane będą europejskie mechanizmy zarządzania migracją oraz zdolność UE do wypracowania trwałych, wspólnych rozwiązań.

Obronność, technologie i konkurencyjność gospodarki

Centralne miejsce zajmą zagadnienia związane z obronnością, technologiami i surowcami. Debaty będą dotyczyć rozwoju europejskiego przemysłu obronnego, wspólnych projektów inwestycyjnych oraz budowy kompetencji technologicznych, w tym w obszarze półprzewodników, sztucznej inteligencji i infrastruktury cyfrowej. Uczestnicy kongresu zajmą się również konkurencyjnością europejskiej gospodarki i przemysłu: analizą wpływu regulacji, polityki klimatycznej oraz kosztów energii na pozycję Starego Kontynentu zarówno wobec USA, jak i Azji. Rozważane będą scenariusze nowych sojuszy gospodarczych, wspólnych inwestycji oraz instrumentów wsparcia dla strategicznych sektorów przemysłu.

Rola Polski i Europy Środkowo-Wschodniej

Osobny blok debat zostanie poświęcony roli Polski i Europy Środkowo-Wschodniej w architekturze polityczno-gospodarczej. Omawiana będzie pozycja Polski jako państwa granicznego UE, zaplecza logistycznego dla Ukrainy oraz rosnącego ośrodka przemysłowego i inwestycyjnego. Szczególna uwaga ma być poświęcona tematowi Polski w grupie G20. To oznaka międzynarodowego prestiżu, ale i zobowiązanie do aktywnego udziału w globalnych debatach gospodarczych.

Debata o przyszłości Europy

Europejski Kongres Gospodarczy odbędzie się od 22 do 24 kwietnia w Katowicach. Debaty będą okazją do konfrontacji perspektyw polityki, biznesu i ekspertów oraz do szukania odpowiedzi na pytanie, czy Europa jest w stanie zachować podmiotowość i konkurencyjność w coraz bardziej niestabilnym świecie. ©℗