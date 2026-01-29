Śledztwo prowadzone jest również przeciwko właścicielom lokalu, obywatelom Francji. Organy ścigania zarzucają Jacques'owi i Jessice Morettim nieumyślne spowodowanie śmierci i obrażeń oraz wywołanie pożaru. Zginęło w nim w noc sylwestrową 40 osób, a 116 zostało rannych.

Do listy osób objętych śledztwem dołączyli obecny i były urzędnik gminy Crans-Montana, odpowiedzialni za kwestie bezpieczeństwa. Wcześniej władze alpejskiej miejscowości przyznały, że od 2020 r. w barze nie przeprowadzono żadnej kontroli przeciwpożarowej.

Bezpośrednią przyczyną tragicznego w skutkach pożaru było zapalenie się łatwopalnej pianki dźwiękochłonnej, zainstalowanej na suficie, od zimnych ogni przyczepionych do butelek szampana.

Włochy, których sześciu młodych obywateli zginęło w pożarze, zażądały powołania wspólnego zespołu dochodzeniowego. Rząd Giorgii Meloni postanowił, że dopóki taki zespół nie powstanie, ambasador Włoch w Szwajcarii pozostanie w kraju. Wcześniej dyplomata został wezwany na konsultacje do Rzymu. - Nie ma żadnego incydentu dyplomatycznego w relacjach ze Szwajcarią. Domagamy się tylko sprawiedliwości - oświadczył szef włoskiego MSZ, wicepremier Antoni Tajani. (PAP)