Wiceminister wziął udział w panelu dyskusyjnym „Rywalizacja pod presją: finanse, cyfryzacja i geoekonomiczna strategia na wschodnich obrzeżach Europy”, który odbył się w Polish Business Hub w Davos. Oprócz niego w dyskusji wzięli udział Erkki Keldo, estoński minister ekonomii i przemysłu oraz Janus Kizenevic, litewski wiceminister finansów.

Komentując zagadnienia poruszane podczas panelu, a przede wszystkim kwestie współpracy w zakresie digitalizacji wiceminister Rosiński, wspomniał, że kooperacja w naszym regionie jest konieczna. - Jak popatrzymy na dzisiejszy kontekst i sytuację geopolityczną, ta współpraca jest czymś nieuniknionym. Musimy w tym kierunku podążać – mówił wiceminister. Podkreślił jednocześnie, że na panelu mocno wybrzmiała konieczność takiego działania.

Współpraca między poszczególnymi krajami Europy środkowo-wschodniej w zakresie digitalizacji trwa już od pewnego czasu. - Do Komisji Europejskiej został złożony projekt w związku z pozyskaniem środków na budowę gigafabryki sztucznej inteligencji. Zrobiliśmy to z krajami Europy środkowo-wschodniej, właśnie takimi jak Litwa, Estonia czy Łotwa – mówił wiceminister.

Podczas Światowego Forum Ekonomicznego sporo się mówi też o tym, że Polska ma niewątpliwie największe sukcesy w cyfryzacji usług publicznych w regionie. Przyspieszają one znacznie polski rozwój gospodarczy. - Trudno sobie wyobrazić dzisiejszy rozwój gospodarki danego kraju bez innowacji, sztucznej inteligencji, nowoczesnych technologii. I ta wymiana międzynarodowa, współpraca, wymiana myśli technologicznych, ale także współpraca pomiędzy uczelniami wyższymi, biznesem, organizacjami pozarządowymi mogą przynieść nam sukces – mówił dr Rafał Rosiński.

Światowe Forum Ekonomiczne (World Economic Forum) odbywa się w szwajcarskim Davos w dniach 19-23 stycznia 2026 r.