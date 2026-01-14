„Departament Stanu wstrzyma procedowanie wiz imigracyjnych dla 75 krajów, których migranci pobierają zasiłki od narodu amerykańskiego w nieakceptowalnym stopniu. Zamrożenie będzie obowiązywać do czasu, aż Stany Zjednoczone zapewnią, że nowi imigranci nie będą czerpać korzyści materialnych z narodu amerykańskiego” - ogłosił resort dyplomacji we wpisie na paltformie X. „Pracujemy nad tym, aby hojność narodu amerykańskiego nie była już nadużywana. Administracja Trumpa zawsze będzie stawiać Amerykę na pierwszym miejscu” - dodano w kolejnym wpisie.

Lista państw objętych zakazem: Rosja, Białoruś i inne

Nie podano szczegółów decyzji, jednak z ogłoszenia wynika, że nie dotyczy ona wiz nieimigracyjnych, czyli m.in. turystycznych, studenckich czy biznesowych. Według Fox News na liście krajów, których dotyczy decyzja, są głównie państwa z Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej, takie jak: Afganistan, Algieria, Bangladesz, Egipt, Iran, Irak, Jordania, Kambodża, Maroko, Pakistan, Sudan, Syria czy Tajlandia. Są też państwa europejskie: Albania, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Gruzja, Kosowo, Macedonia Północna, Mołdawia i Rosja.

Realizacja strategii „America First”

Jest to kolejny już krok znacznie ograniczający legalną imigrację do Stanów Zjednoczonych podjęty przez administrację Trumpa; stanowi on realizację zapowiedzi prezydenta na temat ograniczenia korzystania ze świadczeń socjalnych przez obcokrajowców. W ostatnich tygodniach Donald Trump wielokrotnie twierdził, że większość imigrantów pobiera zasiłki. Już wcześniej Biały Dom całkowicie zakazał wjazdu obywatelom z 20 państw i terytoriów oraz objął częściowym zakazem 19 kolejnych państw.

Jeszcze w listopadzie Departament Stanu nakazał placówkom dyplomatycznym na całym świecie, by zaostrzyły prześwietlanie osób aplikujących o wizę pod kątem ryzyka pobierania przez nich zasiłków.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński (PAP)

osk/ kar/