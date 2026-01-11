Przeciwko zawarciu umowy z blokiem Mercosur zagłosowało tylko pięć krajów, w tym zaniepokojone o przyszłość rodzimych producentów rolnych Francja i Polska. Zwolennicy porozumienia, przede wszystkim Niemcy, cieszą się z perspektywy otwarcia nowych rynków zbytu dla europejskiego przemysłu (m.in. motoryzacyjnego), argumentując, że Wspólnota musi stawiać na dywersyfikację partnerstw w obliczu rosnącego protekcjonizmu USA pod rządami prezydenta Donalda Trumpa.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję