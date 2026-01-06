Według informacji przekazanych przez Reutersa, inwestor działał za pośrednictwem anonimowego konta utworzonego w grudniu na platformie Polymarket. Od 27 grudnia systematycznie kupował kontrakty przewidujące, że Stany Zjednoczone zaatakują Wenezuelę do 31 stycznia oraz że Nicolás Maduro zostanie obalony. W tamtym momencie scenariusz ten był uznawany za skrajnie mało prawdopodobny, co przekładało się na niską cenę kontraktów.

Do soboty użytkownik zgromadził kontrakty o łącznej wartości 34 tys. dolarów. Po przeprowadzeniu amerykańskiej operacji wojskowej ich wartość gwałtownie wzrosła. Jak wynika z danych Polymarket przywołanych przez Reutersa, zysk inwestora wyniósł równowartość około 410 tys. dolarów.

Anonimowy inwestor i podejrzenia o dostęp do informacji niejawnych

Spektakularny zarobek natychmiast wzbudził wątpliwości dotyczące tożsamości gracza oraz źródła jego wiedzy. Stacja CBS News, powołując się na ekspertów z zakresu prawa i finansów, wskazała na ryzyko, że anonimowy użytkownik mógł dysponować poufnymi informacjami na temat planów obalenia Maduro. Tego typu informacje, jeśli faktycznie zostały wykorzystane, mogłyby oznaczać poważne naruszenie prawa oraz zasad funkcjonowania rynków finansowych.

Eksperci zwracają uwagę, że choć rynki prognostyczne formalnie nie są giełdami papierów wartościowych, to mechanizm działania – oparty na wycenie przyszłych zdarzeń – czyni je szczególnie podatnymi na nadużycia w przypadku przecieków z administracji państwowej lub struktur wojskowych.

Rynki prognostyczne, Polymarket i ogromne zyski

Platformy takie jak Polymarket, a także inne rynki prognostyczne, umożliwiają użytkownikom zakup kontraktów typu „tak” lub „nie” dotyczących przyszłych wydarzeń. Zakłady obejmują szerokie spektrum tematów: od wyników wydarzeń sportowych i premier filmowych, po decyzje polityczne, konflikty zbrojne i dane makroekonomiczne.

Jak podkreślają specjaliści cytowani przez CBS News, tego rodzaju systemy „stwarzają okazje do olbrzymich zysków dla osób dysponujących poufnymi informacjami”. Jednocześnie skuteczne egzekwowanie zakazu insider tradingu w przypadku anonimowych kont i zdecentralizowanych platform pozostaje dużym wyzwaniem dla regulatorów.

USA, Wenezuela i polityczne konsekwencje zakładu

Choć sam zakład dotyczył wydarzeń politycznych i militarnych, jego skutki wykraczają poza świat internetowych platform prognostycznych. Sprawa rzuca nowe światło na relacje między Stanami Zjednoczonymi a Wenezuelą oraz na to, jak decyzje geopolityczne mogą być natychmiast monetyzowane przez prywatnych inwestorów.

Dla organów nadzoru finansowego oraz instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji kluczowe będzie ustalenie, czy w tym przypadku doszło wyłącznie do wyjątkowo trafnej spekulacji, czy też do wykorzystania wiedzy, która nigdy nie powinna trafić poza zamknięty krąg decydentów.