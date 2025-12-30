– Cypryjska prezydencja w Radzie UE będzie z determinacją pracować nad nadaniem nowego impetu procesowi integracji europejskiej – zapewnił prezydent Cypru Nikos Christodulidis podczas prezentacji programu rozpoczynającej się 1 stycznia prezydencji jego kraju w Radzie UE. Hasło, którym przez najbliższe pół roku będą kierować się władze wyspy, brzmi: „Niezależna i otwarta na świat Unia”. Stery w głównym organie decyzyjnym UE Cypryjczycy przejmą po Duńczykach, natomiast przed Kopenhagą prezydencję w ramach tzw. tria sprawowała Warszawa.

Cypryjska prezydencja opowiada się za dalszym wspieraniem Ukrainy, a także rozwijaniem relacji ze Stanami Zjednoczonymi, Wielką Brytanią i – co wyraźnie zaakcentowano w programie – partnerami w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie.