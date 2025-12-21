Rotacyjna prezydencja Cypru w Radzie UE potrwa pół roku i zakończy się 30 czerwca. O tej samej porze rok temu do przywództwa w Radzie szykowała się Polska, a po niej pałeczkę przejęła Dania, która teraz przekaże ją Cyprowi.

Cypr zapowiada kontynuację priorytetów Polski i Danii w Unii Europejskiej

W niedzielę Cypr oficjalnie przedstawił hasło swojej prezydencji - „Niezależna Unia – otwarta na świat” - oraz priorytety na najbliższe półrocze. Wśród nich znalazły się również te, które rok wcześniej ogłaszała Polska. Nic w tym dziwnego - Cypr, Polska i Dania jako „trio prezydencji” przyjęły 18-punktowy program, w którym podkreśliły wspólne priorytety dla UE.

Swoje priorytety władze cypryjskie zaprezentowały w niedzielę w Lefkarze na Cyprze. Miejsce wybrano nieprzypadkowo - tradycyjna koronka z Lefkary, czyli wpisana na listę UNESCO Lefkaritika, znalazła się w logo cypryjskiej prezydencji.

Nikozja przedstawiła pięć obszarów, w których UE powinna, jej zdaniem, osiągnąć autonomię: własne zdolności obronne, konkurencyjność, otwarcie na świat, promowanie unii wartości i ustanowienie ambitnego budżetu UE.

Władze Cypru zapowiedziały, że będą chciały posunąć do przodu negocjacje w sprawie nowego budżetu UE na lata 2028-2034, by możliwe było osiągnięcie porozumienia w tej sprawie do końca 2026 r. – Europa musi być gotowa stanąć w obronie siebie i swoich obywateli. Jej odporność musi znaleźć odzwierciedlenie w nowym budżecie – powiedział w niedzielę prezydent Cypru Nikos Christodulidis.

Cypr zapowiedział też kontynuowanie działań w zakresie upraszczania przepisów i znoszenia obciążeń administracyjnych (tzw. Omnibusy), wspieranie odporności unijnej demokracji i praworządności.

Podobnie jak wcześniej Polska i Dania, podkreślił też geostrategiczne znaczenie rozszerzenia Wspólnoty i zobowiązał się do konkretnych postępów w tym zakresie.

Jeśli chodzi o politykę zagraniczną UE, nowa prezydencja zaznaczyła, że konieczne jest wzmacnianie zdolności obronnych UE, tak by do 2030 r. zapewnić gotowość Wspólnoty do obrony; potwierdziła też kontynuowanie wsparcia dla Ukrainy. Cypr chce nadal wzmacniać relacje UE z Wielką Brytanią, Kanadą i USA, ale także z Południowym Sąsiedztwem UE, czyli państwami Afryki Północnej oraz partnerami z Zatoki Perskiej.

Cypr wzmocni politykę migracyjną i obronność UE

Nikozja zapowiedziała, że będzie też koordynować prace nad agendą migracyjną, tym bardziej, że w czerwcu, jeszcze w czasie cypryjskiego przywództwa, w życie wejdzie nowy pakt o migracji i azylu w UE.

Oficjalna ceremonia otwierająca nową prezydencję w Radzie UE odbędzie się 7 stycznia na Cyprze. W ciągu półrocznego przywództwa Nikozji odbędą się trzy szczyty UE, 19 nieformalnych i 52 formalne posiedzenia unijnych ministrów.

Z końcem roku wygaśnie prezydencja Danii. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen już w piątek na X podziękowała premierce tego kraju Mette Frederiksen za współpracę w ostatnim półroczu.