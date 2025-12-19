Ustawa o obronie narodowej (National Defense Authorization Act, NDAA)pozwoli na realizację polityki „pokoju poprzez siłę”, ochronę przed zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz wzmocnienie bazy przemysłowo-obronnej, jednocześnie kończąc finansowanie marnotrawnych i radykalnych programów, które podważają morale żołnierzy - napisał prezydent Donald Trump w oświadczeniu opublikowanym na stronie internetowej Białego Domu.

Wbrew początkowym planom, Donald Trump podpisał ustawę w czwartek za zamkniętymi drzwiami i bez obecności mediów.

Ustawa dzień wcześniej została przegłosowana przez Senat stosunkiem głosów 77:20. 11 grudnia została przegłosowana przez Izbę Reprezentantów. Dokument autoryzuje wydatki na obronność na kwotę 901 mld dolarów - o 8 mld USD więcej, niż wnioskował prezydent. Zakłada wzrost wynagrodzeń dla żołnierzy o 4 proc. Zawiera też wiele dodatkowych zapisów dotyczących polityki zagranicznej.

Jednym z jej elementów jest uniemożliwienie redukcji sił zbrojnych USA w Europie poniżej poziomu 76 tys. na dłużej niż 45 dni, dopóki szef Pentagonu i szef Dowództwa Europejskiego (EUCOM) nie przedstawią Kongresowi oddzielnych raportów uzasadniających podjęcie decyzji. Dokumenty te muszą uwzględnić, dlaczego taki ruch jest zgodny z interesami bezpieczeństwa narodowego USA i potwierdzić, że decyzja została podjęta w konsultacji ze wszystkimi sojusznikami NATO i partnerami Sojuszu.

Według Dowództwa Europejskiego USA (EUCOM) na Starym Kontynencie stacjonuje obecnie ponad 80 tys. żołnierzy USA, z czego ok. 10 tys. - w Polsce.

W dokumencie będącym owocem wielu miesięcy negocjacji między partiami i izbami Kongresu zawarto też zapisy dotyczące obecności sił USA w Korei Płd. W ustawie przeznaczono 400 mln dolarów na program Ukraine Security Assistance Initiative (USAI), w ramach którego USA zakupują uzbrojenie dla Ukrainy. Ponadto 175 mln dolarów przeznaczonych zostanie na program Baltic Security Initiative, którego celem jest wzmocnienie obronności państw bałtyckich.

W tekście wymieniono też osiem inwestycji w finansowanych przez Polskę bazach, gdzie stacjonują siły USA: na poligonie w Drawsku Pomorskim, bazie sił lądowych w Powidzu oraz bazach lotniczych w Łasku i Wrocławiu. Łączna suma tych inwestycji to 504 mln dolarów.