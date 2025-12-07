Przekazał on także, że dwie osoby zostały uratowane z morza i zabrano je na Kretę. Łódź z migrantami została zauważona najpierw przez turecki statek handlowy, którego załoga powiadomiła władze greckie.
Jak przypomina Reuters, Grecja była na pierwszej linii w trakcie kryzysu migracyjnego w latach 2015-2016, gdy ponad milion osób z Bliskiego Wschodu i Afryki przedostało się do Europy. Napływ migrantów tym szlakiem później się zmniejszył, ale w ciągu ostatniego roku liczba łodzi z migrantami, które zmierzają w kierunku Krety, Gawdos i Chrisi - trzech wysp na Morzu Egejskim znajdujących się najbliżej Afryki - znów rośnie, a śmiertelne wypadki podczas tych przepraw są częste.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję