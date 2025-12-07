Rządowa komunikacja w social mediach przeszła w czerwcu 2025 r. gwałtowną metamorfozę, która całkowicie odmieniła jej zasięg i skuteczność. Dane pokazują, że zaangażowanie wokół treści publikowanych przez Kancelarię Premiera wystrzeliło w górę o setki procent, a w niektórych kanałach – nawet kilkunastokrotnie. To największy skok efektywności komunikacyjnej polskiego rządu od czasu wejścia administracji publicznej do mediów społecznościowych.

Adam Szłapka znacznie podciągnął widoczność rządu w social mediach

Po objęciu funkcji rzecznika przez Adama Szłapkę wskaźnik zaangażowania na Facebooku wzrósł z przeciętnego 0,4 proc, do rekordowych 6,78 proc., a liczba interakcji zwiększyła się z niespełna 10 tys. miesięcznie do ponad 30 tys. Aktywność na Instagramie również przyspieszyła: engagement wzrósł do 5,8 proc., a liczba obserwujących zwiększyła się o jedną czwartą. Największą zmianą okazało się jednak wejście na YouTube – wcześniej zupełnie nieużywany kanał w ciągu kilku miesięcy zaczął generować dziesiątki tysięcy interakcji.

Transformacja komunikacji rządu polegała na przejściu od statycznego, informacyjnego przekazu do strategii intensywnego angażowania odbiorców. Treści zaczęły przyciągać uwagę, wywoływać reakcje, a przede wszystkim – wychodzić poza dotychczasową „bańkę” administracyjną. Dynamiczne formaty, mocniejsze narracje i konsekwentne dostosowanie treści do algorytmów platform przełożyły się na realną zmianę zachowań użytkowników: z biernych czytelników stali się aktywnymi komentatorami i współtwórcami zasięgu.

Rząd wziął się za lepszą komunikację i widać efekty

Wzrost liczby obserwujących, szczególnie widoczny na Facebooku i Instagramie, jest sygnałem głębszej zmiany – rządowa komunikacja nie tylko stała się bardziej widoczna, ale także bardziej atrakcyjna dla nowych grup odbiorców. To przesunięcie z komunikacji „urzędowej” do modelu opartego na immersji, rytmie i algorytmicznym rezonansie.

Z analizy wynika, że Adam Szłapka de facto przejął rolę stratega komunikacji cyfrowej, nadając jej kierunek typowy dla profesjonalnych zespołów social media. Wykorzystanie wideo, większa dynamika publikacji, precyzyjne dopasowanie formatów do platform oraz multikanałowe działania sprawiły, że w ciągu pół roku Kancelaria Premiera zaczęła grać w tej samej lidze, co duże kampanie polityczne i komercyjne. To radykalne przyspieszenie, które istotnie przedefiniowało sposób obecności rządu w przestrzeni cyfrowej.