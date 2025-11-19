USA i Rosja mają tajny plan w sprawie Ukrainy?

Negocjacje amerykańsko-rosyjskie i 28-punktowy plan mają być efektem m.in. skutecznych działań dyplomacji USA w sprawie zakończenia wojny w Strefie Gazy. Anonimowy rosyjski urzędnik, na którego powołał się Axios, ocenił te inicjatywę pozytywnie. Nie ma, jak dotąd, informacji o tym, jaki jest stosunek Ukrainy i krajów europejskich do tej koncepcji.

Plan ma obejmować cztery główne zagadnienia: pokój na Ukrainie, gwarancje bezpieczeństwa dla Kijowa, bezpieczeństwo w Europie i przyszłe relacje USA z Rosją i Ukrainą. Nie wiadomo, w jaki sposób miałyby być rozwiązane sporne kwestie terytorialne, dotyczące wschodu i południa Ukrainy.

Kwestia zakończenia wojny z Rosją będzie jednym z tematów, które mają zostać omówione podczas planowanej na środę wizyty prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Turcji. Według zapowiedzi, powinno tam dojść do spotkania ukraińskiego przywódcy ze specjalnym wysłannikiem prezydenta USA, Steve'm Witkoffem.

Urzędnicy Pentagonu w Kijowie

W środę w godzinach porannych agencja Reutera przekazała też - za portalem Politico - doniesienia o wizycie dwóch wysokich rangą urzędników Pentagonu w Kijowie. Przedstawiciele USA mają się tam spotkać z władzami Ukrainy, a także m.in. dowódcami ukraińskiej armii i parlamentarzystami.

Zadaniem sekretarza ds. armii Dana Driscolla i szefa sztabu, generała Randy'ego George'a, jest doprowadzenie do wznowienia negocjacji pokojowych między Ukrainą i Rosją - przekazał portal.

Po spotkaniach w Kijowie Driscoll ma rozmawiać również z rosyjskimi urzędnikami - dodała agencja, powołując się na informacje uzyskane przez dziennik „Wall Street Journal”.

Spotkania urzędników z władzami Ukrainy

Wcześniej, we wtorek, Reuters informował, że specjalny wysłannik USA ds. misji pokojowych Steve Witkoff odwiedzi w środę Stambuł i weźmie tam udział w rozmowach z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, przebywającym z wizytą w Turcji. Ukraiński przywódca zapowiedział, że celem jego środowych rozmów w tym państwie będzie wznowienie wymiany jeńców z Rosją.

W sobotę (15 listopada) agencja Interfax-Ukraina przekazała, że sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RBNiO) Ukrainy Rustem Umierow przeprowadził w Turcji i Zjednoczonych Emiratach Arabskich, przy wsparciu partnerów, konsultacje w sprawie wznowienia procesu wymiany i uwalniania Ukraińców z rosyjskiej niewoli.

„W wyniku tych negocjacji strony zgodziły się na powrót do porozumień stambulskich. Dotyczy to uwolnienia 1200 Ukraińców” – napisał w oświadczeniu Umierow. Sekretarz RBNiO rozpoczął wizytę do Turcji 11 listopada.