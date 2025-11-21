Jak podaje dziennik "Le Monde", francuski producent znanych, bardzo wytrzymałych naczyń ze szkła hartowanego – tych samych, które w latach 90. zyskały niemal kultowy status w Polsce – uruchomił internetową zbiórkę na ratowanie zakładów. Na apel odpowiedziało ponad 20 000 osób, a wpłaty przekroczyły oczekiwania czterokrotnie, osiągając 19 milionów euro.

Upadłość firmy Duralex

Firma została postawiona w stan upadłości w 2024 rokupo latach narastających problemów – koszty energii, konkurencja z zagranicy i malejący popyt okazały się zbyt dużym obciążeniem. Produkcja była wstrzymywana, a los zakładu stanął pod znakiem zapytania. Apel o wsparcie okazał się jednak trafiony – darczyńcy nie zawiedli.

Dyrektor generalny Duralex podkreślił, że skala zaangażowania zaskoczyła samych organizatorów. - Musieliśmy zakończyć zbiórkę, bo zbyt wiele osób chciało nam pomóc – przyznał François Marciano. Zgodnie z francuskimi przepisami firma może wykorzystać maksymalnie 5 mln euro z całej zebranej kwoty. Te środki zostaną przeznaczone przede wszystkim na modernizację zakładu produkcyjnego i przywrócenie pełnego cyklu wytwarzania klasycznych naczyń, w tym tych najbardziej rozpoznawalnych.

To nie pierwszy moment kryzysu w historii marki – w 2022 roku produkcja produkcję wstrzymano na kilka miesięcy z powodu gwałtownego wzrostu cen prądu i gazu. Państwowa pomoc w postaci pożyczki częściowo złagodziła skutki tych trudności, ale problem pozostawał – zwłaszcza w obliczu rosnącej konkurencji i obciążeń regulacyjnych związanych z emisją CO2.

Przełom nastąpił, gdy przedsiębiorstwo stało się spółdzielnią pracowniczą. Większość załogi zainwestowała własne środki, by uratować zakład i zachować pracę. Teraz firma korzysta z nowej energii: plan naprawczy zakłada trzyletni okres transformacji, w czasie którego firma będzie się rozwijać i zwiększać przychody. Zarząd wierzy, że osiągnięcie rentowności jest realne. Nadal jednak istnieje ryzyko, że zakład upadnie.

Z zebranych funduszy część zostanie przeznaczona także na rozwój nowych produktów oraz linii B2B – między innymi produkcję słoików.

Duralex. 80 lat historii firmy

Duralex to francuski producent zastawy stołowej i naczyń kuchennych ze szkła hartowanego z siedzibą w La Chapelle-Saint-Mesmin w Loiret we Francji. Powstał w 1945 roku, czyli właśnie obchodzi 80-lecie istnienia.