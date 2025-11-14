Nowe przepisy wizowe USA: kto może nie dostać wizy?

Departament Stanu polecił placówkom dyplomatycznym dokładniejsze analizowanie wniosków wizowych. Jak informuje amerykański „Newsweek”, konsulowie mają odrzucać aplikacje osób, które mogą wymagać kosztownej lub długotrwałej opieki medycznej. Dotyczy to zarówno osób z otyłością lub nadwagą, jak i tych, które nie są w stanie udokumentować, że stać je na samodzielne finansowanie leczenia w USA.

Lista chorób, które mogą zablokować możliwość wjazdu do USA

Kto może napotkać trudności z wjazdem do USA? Wśród schorzeń branych pod uwagę w nowych wytycznych znajdują się m.in.:

otyłość,

cukrzyca,

nadciśnienie,

bezdech senny,

choroby układu krążenia i oddechowego,

nowotwory,

wybrane zaburzenia neurologiczne i psychiczne, w tym depresja i lęki.

Dlaczego Donald Trump i USA zaostrzają zasady imigracyjne? Powód oficjalny i nieoficjalny

Według przedstawicieli administracji zmiany mają chronić finanse publiczne. – Rząd Donalda Trumpa działa w interesie Amerykanów. Jednym z priorytetów jest zapobieganie sytuacjom, w których system imigracyjny obciąża podatników – podkreślił w rozmowie z „Newsweekiem” Tommy Pigott, zastępca rzecznika Departamentu Stanu.

Pojawiają się jednak sugestie, że zmiany w zasadach wizowych mogą być powiązane z niedawnymi umowami rządu z koncernami farmaceutycznymi, dotyczącymi leków na otyłość i cukrzycę. Oficjalnie administracja Donalda Trumpa zaprzecza takim powiązaniom.

Jak wyglądały badania lekarskie do wizy do tej pory?

Dotychczas osoby ubiegające się o wizę imigracyjną musiały przejść obowiązkowe badania lekarskie u lekarzy akredytowanych przez ambasadę USA. Procedura obejmuje m.in. testy na choroby zakaźne, pytania o historię uzależnień oraz ocenę zdrowia psychicznego. Wnioskodawcy muszą również posiadać komplet wymaganych szczepień. Nowe wymogi dodają jednak kolejne kryteria, które – zdaniem ekspertów – mogą wykluczyć ogromną liczbę dorosłych, w tym także specjalistów poszukiwanych na amerykańskim rynku pracy.