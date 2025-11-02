Francuska agencja: na stronie Shein lalki erotyczne przypominające dzieci

Francuska Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji, Konsumentów i Zapobiegania Nadużyciom (DGCCRF) poinformowała w weekend, że na stronie Shein zauważyła lalki wyglądem przypominające dzieci. Produktom towarzyszył opis „niepozostawiający wątpliwości, że ma charakter pornografii dziecięcej” - poinformowała organizacja w komunikacie. Na stronie znajdowały się również inne wyroby o podobnym przeznaczeniu, m.in. lalki erotyczne o wyglądzie dorosłych - dodała.

DGCCRF podkreśliła, że żadne mechanizmy filtrowania nie ograniczają skutecznie dostępu do tych treści osobom nieletnim, a także że zgłosiła władzom, że platforma oferuje sprzedaż „dziecięcych lalek erotycznych”.

Agencja przypomniała, że zgodnie z francuskim prawem rozpowszechnianie pornografii dziecięcej podlega karze do siedmiu lat pozbawienia wolności i grzywnie wysokości 100 tys. euro. Ponadto brak odpowiednich filtrów na stronie może skutkować karą do trzech lat pozbawienia wolności i grzywną wysokości 75 tys. euro.

Firma Shein, poproszona przez agencję Reutera o komentarz, zapewniła, że „stosuje politykę zerowej tolerancji wobec wszelkich treści lub produktów, które naruszają wewnętrzne zasady lub obowiązujące przepisy”.

Shein: nieuczciwa konkurencja, zanieczyszczenie środowiska, złe warunki pracy

Jak podała AFP, Shein podbiła globalny rynek fast fashion - oferujący szybko zmieniające się kolekcje tanich ubrań - a poza odzieżą sprzedaje również akcesoria, zabawki, kosmetyki i gadżety elektroniczne. Firma jest zarazem regularnie oskarżana o nieuczciwą konkurencję, zanieczyszczenie środowiska i złe warunki pracy. W tym roku została trzykrotnie ukarana we Francji grzywnami łącznej wysokości 191 mln euro za naruszenie przepisów dotyczących plików cookie, wprowadzanie klientów w błąd i brak informacji o obecności mikrowłókien z tworzyw sztucznych w produktach.

Chińska firma planuje otworzyć w środę swój pierwszy sklep stacjonarny we Francji - podała AFP.