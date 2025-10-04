Według Times of Israel armia izraelskia wstrzymała działania ofensywne w mieście Gaza, ale nadal prowadzi operacje obronne w Strefie Gazy, w tym „ataki powietrzne na źródła zagrożenia dla swoich sił”.

Ataki izraelskie w Strefie Gazy. Ostrzeżenia dla mieszkańców

Wojsko ostrzegło Palestyńczyków, by nie wracali jeszcze do miasta Gaza i nie zbliżali się do oddziałów izraelskich w Strefie Gazy. – Żołnierze izraelscy nadal otaczają miasto Gaza i powrót tam jest bardzo niebezpieczny – powiedział rzecznik Awiczaj Adrai. Dodał, że obszar na północ od potoku Wadi Gaza jest „niebezpieczną strefą walk”.

Rzecznik obrony cywilnej Mahmud Basal powiedział agencji AFP, że „noc była pełna przemocy”. - Armia izraelska przeprowadziła dziesiątki ataków na miasto Gaza i inne miejsca w Strefie Gazy – oznajmił.

Zaznaczył, że ekipy ratunkowe nie są w stanie dotrzeć do wszystkich ofiar z powodu „czołgów i nieustannych bombardowań”. Szpital al-Maamadani w Gazie podał w sobotę rano, że przewieziono do niego ciała czterech osób oraz kilku rannych.

Plan Trumpa na zakończenie wojny w Gazie. Jest częściowa zgoda Hamasu

Prezydent USA Donald Trump przedstawił w poniedziałek plan zakończenia wojny w Strefie Gazy. Propozycję zaakceptował premier Izraela Benjamin Netanjahu, zaś Hamas poinformował, że zaakceptował niektóre punkty planu, w tym uwolnienie wszystkich izraelskich zakładników, ale inne wymagają dalszych ustaleń.

Plan Trumpa zakłada m.in. trwałe zakończenie walk, uwolnienie izraelskich zakładników w zamian za palestyńskich więźniów i zatrzymanych, zwiększenie pomocy humanitarnej i odbudowę palestyńskiego terytorium.

Wśród drażliwych kwestii wymienia się brak harmonogramu i dokładnych warunków opuszczenia Strefy Gazy przez wojska izraelskie oraz mglistą obietnicę utworzenia państwa palestyńskiego.(PAP)