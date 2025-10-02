W tym sezonie jeden napój roślinny stał się absolutnym bestsellerem – klienci kupują go kartonami, a w sklepach coraz częściej trudno go znaleźć.

– Kiedy w sklepie zobaczyłam napój owsiany o smaku cynamonowym, pomyślałam, że to może być strzał w dziesiątkę. I rzeczywiście – teraz wracam po niego regularnie i wiem, że nie tylko ja, bo półki często pustoszeją – podkreśla jedna z klientek.

Cena napoju owsianego i jego opakowanie

Produkt dostępny jest w litrowych kartonach, a jego regularna cena wynosi 7,49 zł. To propozycja, która wyróżnia się na tle konkurencyjnych produktów. W sklepach ze zdrową żywnością napoje baristyczne o podobnym przeznaczeniu kosztują nawet 10–12 zł za litr.

Nie dziwi więc, że wiele osób kupuje od razu większe ilości. – Wynoszę je na tony z pomocą męża i mam zapas do kawy – żartuje klientka, podkreślając, że w jej domu ten napój jest obowiązkowym elementem codziennych zakupów.

Alternatywa dla mleka – napój owsiany z cynamonem

Napój owsiany to popularny zamiennik mleka krowiego. Wytwarza się go z owsa – zboża, które od dawna gości w polskiej kuchni. Wersja domowa wymaga jednak pracy: płatki trzeba namoczyć, zmiksować i przelać przez ściereczkę. Gotowy karton eliminuje ten proces i jest wygodnym rozwiązaniem.

Ten konkretny napój wyróżnia się wartościami odżywczymi – został wzbogacony o witaminę B12, witaminę D, wapń i błonnik z cykorii. Dzięki temu jest nie tylko smaczny, ale i zdrowy. Jego naturalny lekko orzechowy smak uzupełnia aromat cynamonu, który sprawia, że pasuje do kawy i deserów, a jednocześnie idealnie wpisuje się w jesienny klimat.

Napój owsiany do kawy, deserów i śniadań

Najczęściej wykorzystywany jest do kawy. Spienia się bez problemu, dlatego idealnie nadaje się do cappuccino i latte. Cynamon sprawia, że kawa smakuje jak w kawiarni – pełna aromatu i charakteru.

Ale to tylko jedna z wielu możliwości. Napój świetnie sprawdza się w:

owsiankach – nadaje im deserowego posmaku bez dodatkowych przypraw,

koktajlach – z bananem, jabłkiem i masłem orzechowym tworzy sycący napój,

deserach – budyń, naleśniki i ryż na mleku smakują zupełnie inaczej, gdy zamiast mleka użyjemy napoju z cynamonem,

wypiekach – wegańskie ciasto marchewkowe czy muffinki zyskują niepowtarzalny aromat.

Dzięki temu napój staje się uniwersalnym składnikiem kuchni – można go używać nie tylko do napojów, ale także do dań na słodko.

Jesienny smak, który stał się hitem

Połączenie owsa i cynamonu to kwintesencja jesiennego klimatu. Wygodny karton sprawia, że w kilka chwil można przygotować aromatyczną kawę czy deser, a prosty skład produktu przekonuje coraz więcej osób. Napój nie zawiera laktozy, ma niską zawartość tłuszczu i soli, a dodatkowo dostarcza witamin i minerałów.

Nie trzeba być na diecie roślinnej, aby sięgnąć po ten napój. Coraz częściej wybierają go osoby, które na co dzień piją mleko krowie, ale szukają nowych smaków i chcą urozmaicić swoje codzienne menu.

Trend na napoje roślinne

W Polsce rośnie moda na produkty roślinne. Jeszcze niedawno były traktowane jako niszowe, dziś stają się codziennym elementem koszyka zakupowego. Klienci wybierają je z powodów zdrowotnych, ale także ze względu na smak i możliwość odkrywania nowych kulinarnych inspiracji.

Jesienne wersje, wzbogacone o przyprawy korzenne, trafiają w oczekiwania konsumentów idealnie. Napój owsiany z cynamonem nie jest chwilowym trendem – to produkt, który na stałe wpisał się w nawyki zakupowe Polaków.