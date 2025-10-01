Ze strategii wynika, że tzw. państwowy dług publiczny (zadłużenie państwa liczone według metodyki krajowej) w 2027 r. przekroczy 55 proc. PKB. W 2028 r. ten poziom zostanie osiągnięty przez dług pomniejszony o środki na finansowanie deficytu w kolejnym roku. „Oznaczałoby to uruchomienie procedur ostrożnościowych wynikających z ustawy w 2030 roku” – napisano w rządowym dokumencie.

Procedura oznacza budżet państwa na kolejny rok bez deficytu lub co najmniej „zapewniający spadek relacji długu Skarbu Państwa do PKB”, brak deficytu w budżetach samorządów (poza wydatkami na projekty unijne), zamrożenie płac w budżetówce, a waloryzacja emerytur i rent nie może być wyższa niż przewidywana inflacja.