Przepisy są jak rzeka – zawsze znajdzie się ktoś, kto sprawdzi, gdzie nurt jest płytszy. Start DRS (depozytu za opakowania) nie jest wyjątkiem. Sklepy powyżej 200 m² muszą przyjmować zwroty oznaczonych opakowań i doliczać 0,50 zł (PET/puszka) lub 1,00 zł (szkło wielorazowe), ale „magiczna” pojemność 3,001 l pozwala ominąć system, który działa do 3 l. Czy to legalne? Tak. Czy zgodne z duchem ustawy? To już temat do dyskusji. Poniżej – fakty, liczby, przepisy i skutki.

Na skróty: najważniejsze fakty Co się stało? Kaufland wprowadził do promocji Ustroniankę 3,001 l z dopiskiem „nie podlega systemowi kaucyjnemu”.

Kaufland wprowadził do promocji Ustroniankę 3,001 l z dopiskiem „nie podlega systemowi kaucyjnemu”. Dlaczego bez kaucji? DRS obejmuje buteleki PET do 3 l; 3,001 l znajduje się poza zakresem.

DRS obejmuje buteleki PET do 3 l; 3,001 l znajduje się poza zakresem. Ile wynosi kaucja, gdy obowiązuje? 0,50 zł dla PET (≤3 l) i puszek (≤1 l); 1,00 zł dla szkła wielorazowego (≤1,5 l).

0,50 zł dla PET (≤3 l) i puszek (≤1 l); 1,00 zł dla szkła wielorazowego (≤1,5 l). Okres przejściowy: do końca 2025 r. na półkach równolegle będą butelki z kaucją i bez, bo sieci wyprzedają zapasy i sukcesywnie wprowadzają nowe etykiety.

System kaucyjny od 1 października - co się zmienia?

System kaucyjny obejmuje trzy linie opakowań po napojach:

buteleki plastikowe (PET) do 3 litrów ,

, metalowe puszki do 1 litra ,

, szklane butelki wielorazowe do 1,5 litra – od 1 stycznia 2026 r..

Kaucja wynosi: 0,50 zł (PET i puszki) oraz 1,00 zł (szkło wielorazowe). Zwrot następuje bez paragonu, pod warunkiem że opakowanie ma znak kaucji, czytelny kod i nie jest zgniecione. To jest litera prawa – i właśnie ona tworzy przestrzeń dla „butli ponad limit”.

Butelka Kauflandu omija kaucję. Jak działa i skąd się wzięła

Mechanizm jest prosty: skoro ustawa mówi „do 3 l”, to 3,001 l już nie podlega. Kaufland wykorzystał to w reklamie Ustronianki 3,001 l, zaznaczając, że produkt nie wchodzi w system. Z rynkowej praktyki wiadomo, że podobne „ponadlimitowe” pojemności pojawiały się wcześniej na rynkach, gdzie systemy kaucyjne działają od lat. To klasyczny efekt uboczny precyzyjnego progu objętości.

Tabela porównawcza: 3,0 l vs 3,001 l (PET)

Pojemność Kaucja? Pozycja na paragonie Zwrot w sklepie Komentarz 3,0 l TAK(0,50 zł) Kaucja wykazanaosobno TAK(znak kaucji + kod) Wchodzi w DRS (PET ≤3 l). 3,001 l NIE Brak pozycji „kaucja” NIE DOTYCZY Poza DRS – „furtka objętościowa”.

Czy butelka Kauflandu jest legalna?

Tak, legalne - ponieważ zakres systemu jest opisany objętościowo. PET-y do 3 l są objęte, więc 3,001 l już nie. To skutek konstrukcji przepisu, nie błąd sklepu. Jednocześnie, i to ważne z perspektywy polityki odpadowej, taka „furtka” osłabia cel selektywnej zbiórki, bo część dużych butli nie trafi do strumienia z kaucją. Realne domknięcie luki wymagałoby zmiany rozporządzenia lub ustawy.

System kaucyjny a okres przejściowy

Resort klimatu zapowiadał, że do końca 2025 r. w sprzedaży będą zarówno opakowania z nową etykietą kaucji, jak i stare zapasy bez kaucji. Nie wszystkie etykiety zostaną wymienione od razu, a część sieci jest „mocno zatowarowana”. Dlatego na półkach widzimy mozaikę: jedne butelki z kaucją, inne bez, a czasem - jak dziś - produkt powyżej 3 l, który kaucji nie podlega.

System kaucyjny: Co może się wydarzyć dalej? (trzy scenariusze)

Co się dalej wydarzy w kontekście systemu kaucyjnego i utrzymania się na rynku "sprytnych" butelek omijających system? Możliwe są następujące scenariusze.

Zamknięcie luki – doprecyzowanie przepisów (np. zmiana progu objętości lub objęcie ponadlimitowych pojemności określonych kategorii). Wymaga to jednak procesu legislacyjnego.

– doprecyzowanie przepisów (np. zmiana progu objętości lub objęcie ponadlimitowych pojemności określonych kategorii). Wymaga to jednak procesu legislacyjnego. Efekt promocji – ponadlimitowe butle pozostaną ciekawostką promocyjną, a po „zadomowieniu się” systemu klienci wrócą do standardowych pojemności.

– ponadlimitowe butle pozostaną ciekawostką promocyjną, a po „zadomowieniu się” systemu klienci wrócą do standardowych pojemności. Wersja „niemiecka” – nisza >3 l zostanie w ofercie jako obejście kaucji, ale nie zdominuje rynku; z punktu widzenia recyklingu to kompromis trudny do obrony.

Środowisko i portfel: plusy i minusy „ponadlimitowych” butli

Plusy dla klienta wydają się oczywiste. To m.in.:

brak kaucji (niższy wydatek przy kasie),

mniej sztuk do dźwigania (jedna duża zamiast dwóch mniejszych).

Minusy dla systemu i wygody:

większa butla to kłopot z przechowywaniem i transportem w domu,

omijanie DRS osłabia strumień czystego PET dla recyklerów,

trudniej realizować cele zbiórki (77% do 2025 r., 90% do 2029 r.), gdy część rynku „wypada” poza mechanizm kaucji.

Jak nie dać się zgubić w sklepie – praktyczny przewodnik dla kupujących

Oto kilka ważnych rad, które warto znać, jeśli chcemy skorzystać z systemu kaucyjnego:

Szukaj znaku „KAUCJA + kwota” na etykiecie – tylko takie opakowania zwrócisz bez paragonu .

na etykiecie – tylko takie opakowania zwrócisz . Sprawdzaj pojemność : PET ≤3 l i puszki ≤1 l – z reguły w systemie; >3 l – poza nim.

: i – z reguły w systemie; – nim. Nie zgniataj i nie zrywaj etykiet – automat musi odczytać kod .

i nie zrywaj etykiet – automat musi . Okres przejściowy oznacza równoległe serie na półce. Nie sugeruj się marką – decyduje znak na konkretnej sztuce.

FAQ - 6 ważnych pytań o system kaucyjny

1) Czy 3,001 l to „obejście prawa”?

To wykorzystanie granicy w przepisie. Legalne, choć wątpliwe z perspektywy celów środowiskowych.

2) Czy oddam 3,001 l do butelkomatu?

Nie – nie ma kaucji, więc brak zwrotu.

3) Czy przy butelce 3,001 l doliczana jest kaucja przy kasie?

Nie. Płacisz wyłącznie cenę produktu – kaucji nie ma, bo pojemność 3,001 l nie jest objęta systemem kaucyjnym (DRS). Po zużyciu butelkę wyrzucasz zgodnie z zasadami segregacji.

4) Czy od stycznia 2026 r. takie butle znikną?

Znikną stare zapasy bez kaucji, ale >3 l nadal będzie poza systemem, o ile prawo się nie zmieni.

5) Czy paragon jest potrzebny przy zwrocie?

Nie – liczy się znak kaucji i kod.

6) Ile wynosi kaucja, gdy obowiązuje?

0,50 zł (PET/puszka) i 1,00 zł (szkło wielorazowe).