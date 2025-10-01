Ponad 630 tys. dzieci objętych jest pomocą dzięki programowi Aktywny Rodzic - poinformował w 1. rocznicę programu premier Donald Tusk. Od początku rządów koalicji liczba instytucji opieki dla dzieci do lat trzech wzrosła o 1475 - przekazał rzecznik rządu Adam Szłapka.

1 października 2024 r. ruszył program Aktywny Rodzic, który obejmuje trzy świadczenia dla rodziców dzieci od 12. do 35. miesiąca życia. Pierwsze z nich to „Aktywni rodzice w pracy”, czyli tzw. babciowe, drugie świadczenie to „Aktywnie w żłobku”, a ostatni wariant ma nazwę „Aktywnie w domu”.

- To nie są moje urodziny, ale jest co świętować. Dzięki „babciowemu” (wariant „Aktywni rodzice w pracy”) ponad 630 tys. dzieci objętych jest pomocą. 1500 złotych dla rodziców. Niektórzy wydają na żłobek, niektórzy na opiekę, na dziadka, na babcię - powiedział w środę w filmiku opublikowanym na platformie X premier Donald Tusk.

- Uwierzcie mi, to nie jest nasze ostatnie słowo. I za rok będzie jeszcze więcej powodów do świętowania - dodał szef rządu.

Z kolei rzecznik rządu Adam Szłapka przekazał, że od początku programu powstało 1475 placówek opieki nad najmłodszymi. „Od początku naszych rządów liczba instytucji opieki dla dzieci do lat trzech wzrosła aż o 1475. To więcej miejsc dla 37 tys. 460 maluchów” - napisał na X polityk.

Czym jest świadczenie "Aktywny rodzic"

Świadczenie „Aktywni rodzice w pracy” ma charakter aktywizacyjny. Przysługuje, jeżeli oboje rodzice są aktywni zawodowo i z tytułu tej aktywności podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu od podstawy, której łączna, czyli obydwojga rodziców, wysokość wynosi nie mniej niż 100 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Aktywnie w żłobku

Drugie świadczenie – „Aktywnie w żłobku” – zastępuje obecne dofinansowanie w wysokości do 400 zł do opłaty za pobyt w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech. Jest dla rodziców dzieci, które korzystają ze żłobka, klubu dziecięcego albo dziennego opiekuna. Wsparcie wynosi do 1500 zł miesięcznie na dziecko lub do 1900 zł miesięcznie na dziecko z niepełnosprawnością, o ile ma odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności. Nie pokrywa kosztów wyżywienia.

Aktywnie w domu = rodzinny kapitał opiekuńczy

Trzecie świadczenie – „Aktywnie w domu” – przysługuje na takich samych zasadach, jak rodzinny kapitał opiekuńczy. Nowością jest możliwość uzyskania pieniędzy na każde, w tym na pierwsze i jedyne dziecko w wieku od 12. do ukończenia 35. miesiąca życia. Świadczenie wynosi 500 zł miesięcznie przez dwa lata. W tym przypadku rodzice muszą wybrać, czy zachowują tzw. prawa nabyte do rodzinnego kapitału opiekuńczego, który jest wypłacany od drugiego dziecka, czy chcą skorzystać ze świadczenia „Aktywnie w domu”.