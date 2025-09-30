- Dzisiaj Prokurator Generalny Waldemar Żurek złożył do TK wniosek o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziego tego sądu Bogdana Święczkowskiego - poinformowała rzeczniczka PG.

Adamiak przekazała, że wniosek został sformułowany przez zespół śledczy nr 3 Prokuratury Krajowej, który zajmował się m.in. kwestią zasadności, legalności i prawidłowości wykorzystania oprogramowania Pegasus.

Według rzeczniczki PG, w ocenie prokuratora prowadzącego postępowanie materiał dowodowy stwarza dostatecznie uzasadnione podejrzenie, że Święczkowski będąc funkcjonariuszem publicznym i wykonując obowiązki Prokuratora Krajowego (od czerwca 2020 do lipca 2021,), kierując wykonaniem czynu zabronionego przez prokuratora Pawła Wilkoszewskiego przekroczył swoje uprawnienia.

Jak zaznaczyła Adamiak, sprowadzało się to m.in. do polecenia - bez wymaganego upoważnienia - prokuratorowi Wilkoszewskiemu przeprowadzenia kontroli nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi, które były prowadzone przez CBA wobec Romana Giertycha, wykonującego wówczas zawód adwokata.

Jednak - jak zaznaczyła Adamiak - choć już to stanowiło przekroczenie prawa, to istotą sprawy było to, że Święczkowski miał świadomość, że w materiałach CBA część z nich obejmowała informacje mieszczące się w tajemnicy obrończej i adwokackiej. Polecając Wilkoszewskiemu przeprowadzenie kontroli - podkreśliła rzeczniczka PG - Święczkowski doprowadził do ujawnienia tych informacji osobie nieuprawnionej.