Informację o przegłosowaniu stanowiska NRL w sprawie tzw. nocnej prohibicji w poniedziałek potwierdził PAP członek prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej Damian Patecki.

Apel prezydium NRL jest kierowany do władz państwowych

Apel prezydium NRL dotyczy działań legislacyjnych i jest skierowany do władz państwowych.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zaznaczyło, że w nocy alkohol nie powinien być dostępny do sprzedaży, z wyjątkiem przeznaczonych do tego lokali posiadających stosowne zezwolenie, takich jak restauracje czy puby. Samorząd lekarski podkreślił, że wprowadzenie takiej regulacji prawnej na terenie całego kraju zmierza do ograniczenia szkód zdrowotnych i społecznych wynikających ze spożywania alkoholu.

Korzyści z wprowadzenia zakazu sprzedaży alkoholu nocą

Według NRL zakaz sprzedaży alkoholu nocą, w godzinach od 22-6 może:

wymiernie odciążyć szpitalne oddziały ratunkowe (SOR) i inne jednostki systemu ratownictwa medycznego,

poprawić bezpieczeństwo pracy personelu medycznego,

skrócić czas oczekiwania i poprawić dostępność świadczeń dla pacjentów wymagających pomocy medycznej niezwiązanej ze spożyciem alkoholu.

Ważne Samorząd lekarski podkreślił, że ograniczenia godzin sprzedaży alkoholu prowadzą do spadku liczby urazów, zatruć i zachowań agresywnych, a tym samym redukują liczbę interwencji medycznych, zwłaszcza w porach nocnych.

Samorząd lekarki podkreślił, że lekarze, którzy wykonują zawód w placówkach medycznych działających w porze nocnej (np. na SOR, izby przyjęć czy jednostki ratownictwa medycznego) od dawna sygnalizują, że duży odsetek przyjęć w porze nocnej stanowią przypadki wywołane spożyciem alkoholu. NRL zwrócił uwagę, że znacząca liczba takich pacjentów, często wymagających pilnych działań medycznych, oznacza, że wydłuża się dla innych pacjentów czas oczekiwania na pomoc medyczną. NRL podkreśliła, że wielu lekarzy doświadcza przejawów agresji ze strony pacjentów będących się pod wpływem alkoholu przyjmowanych do placówek medycznych w porze nocnej.

NRL: Prohibicja wprowadzona w niektórych miastach zadziałała

NRL zaznaczyło, że dotychczas inicjatywy związane z ograniczeniem sprzedaży alkoholu były podejmowane lokalnie przez niektóre samorządy, głównie duże miasta, w których nocna sprzedaż alkoholu wpływała na obniżenie komfortu życia mieszkańców oraz pogorszenie wskaźników bezpieczeństwa publicznego.

Samorząd lekarski podkreślił, że z doświadczeń tych miejscowości, w których wprowadzono zakaz nocnej sprzedaży alkoholu, wynika, że przełożyło się to na zmniejszenie interwencji policji, straży miejskiej oraz mniejszą liczbę osób będących pod wpływem alkoholu wymagających zaopatrzenia medycznego.

Po dyskusjach wokół warszawskiej prohibicji na Radzie Warszawy, swoje projekty ograniczające dostępność alkoholu we wrześniu złożyły w Sejmie Lewica oraz Polska2050-TD.

Zakaz nocnej sprzedaży alkoholu w Polsce. Prohibicję wprowadziło ok. 180 gmin

W latach 2018-2024 nocną prohibicję wprowadziło ok. 180 gmin w Polsce. W czerwcu tego roku nocną prohibicję w sezonie turystycznym wprowadziło Giżycko. W lipcu takie przepisy wprowadzono w Słupsku, a na początku sierpnia w Szczecinie. W Gdańsku nocna prohibicja zaczęła obowiązywać od początku września.

W sondażu IBRiS przeprowadzonym dla PAP 68 proc. ankietowanych opowiedziało się za wprowadzeniem zakazu nocnej sprzedaży alkoholu w ich miejscowości. Pomysł ten popiera ponad 80 proc. kobiet, a także 73 proc. osób w wieku 18-29 lat. (PAP)

kno/ mark/