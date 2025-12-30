Swoją decyzję Telewizja Polska przekazała w przesłanym we wtorek PAP komunikacie.

W poniedziałek na stronie internetowej KRRiT poinformowano, że wezwanie do natychmiastowego zaprzestania emitowania reklamy skierowano do Telewizji Polskiej S.A. w likwidacji oraz nadawców 68 programów koncesjonowanych oraz 50 programów zdelokalizowanych. Podano również, że do instytucji wpłynęło do tej pory ponad 20 skarg na świąteczną reklamę piwa wykorzystującą wizerunek św. Mikołaja. Napisano, że widzowie są oburzeni wykorzystaniem tej postaci, jednoznacznie kojarzonej z dziećmi i Bożym Narodzeniem, a w skargach zwracają uwagę, że reklama godzi w tradycyjne wartości i pozytywne skojarzenia, zastępując je nieuprawnionym i zdeformowanym wizerunkiem Mikołaja. Jak zaznaczono, może to naruszać art. 18 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji.

W ubiegłym tygodniu na platformie Instagram wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat poinformowała, że złożyła wniosek o KRRiT o zakazanie emisji reklamy piwa Łomża. Spot nazwała szkodliwym oraz zaznaczyła, że dla wielu osób mógł on stać się przypomnieniem traum z dzieciństwa, kiedy „wujek lub inny członek rodziny rujnował im święta”. Podkreśliła, że „nie ma żadnego usprawiedliwienia dla tego typu reklam i nie powinno być dla nich miejsca w przestrzeni publicznej”. (PAP)