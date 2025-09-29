W miniony czwartek prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski niespodziewanie poinformował, że uzgodnił z radnymi KO wprowadzenie nocnego zakazu sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych. Miałby obowiązywać od 1 czerwca 2026 r. w całym mieście.

Zakaz sprzedaży alkoholu nocą na razie w dwóch dzielnicach Warszawy

Poinformował jednocześnie, że złożył wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji rady Warszawy, na której będzie przyjęta uchwała w sprawie wprowadzenia od początku listopada ograniczenia sprzedaży alkoholu w pierwszychdwóch dzielnicach – Pradze-Północ i Śródmieściu.

Złożone przez prezydenta projekty dotyczą opinii dwóch dzielnic: Śródmieścia i Pragi-Północ na temat wprowadzenia na ich terenie nocnego zakazu sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych. Zakaz miałby obowiązywać w godzinach 23-6.

Kiedy zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych może wejść w życie?

Zaproponowane projekty nie są czymś nowym, a jedynie zmieniają projekty wcześniej zgłoszone i przyjęte na ostatniej sesji przez radnych. Zmiana dotyczy jedynie czasu wejścia w życie uchwały z 3 miesięcy do 14 dni. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to zakaz zacząłby obowiązywać w dzielnicach, tak jak mówił Trzaskowski, od 1 listopada.

Poprzednio Trzaskowski nagle się wycofał

Na sesji rady Warszawy, która odbyła się dwa tygodnie temu, niespodziewanie prezydent Warszawy wycofał swój projekt o wprowadzeniu zakazu sprzedaży alkoholu w nocy w całym mieście. Radni zagłosowali też przeciwko projektowi radnych w tej samej sprawie, a przyjęli dwa projekty dotyczące zakazu w Śródmieściu i na Pradze-Północ.

Z funkcji zrezygnował wiceprezydent miasta Jacek Wiśnicki (Polska 2050), który popierał stanowisko Trzaskowskiego.

Dwa przegłosowane przez radnych projekty dotyczące pilotażu czekają teraz na decyzję organu nadzoru, czyli wojewody, a następnie trafią do rad dzielnicowych Śródmieścia i Pragi-Północ do zaopiniowania, a potem z powrotem do rady Warszawy.

Jeszcze przed głosowaniem radnych nieoficjalnie mówiło się, że projekt zgłoszony przez prezydenta stolicy ma niskie szanse na poparcie. Wiadomo było, że decydujący głos w wielu sprawach dotyczących miasta ma szef warszawskich struktur PO Marcin Kierwiński, który pozostaje w bliskim kontakcie z szefem klubu radnych KO Jarosławem Szostakowskim, a ten był przeciwny takim rozwiązaniom.

Projekty nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi

W kolejnych dniach Lewica i Polska 2050 złożyły w Sejmie swoje projekty nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Nocny zakaz sprzedaży alkoholu jest już w ok. 180 gminach w Polsce

W latach 2018-2024 nocną prohibicję wprowadziło ok. 180 gmin w Polsce. W czerwcu tego roku nocną prohibicję w sezonie turystycznym wprowadziło Giżycko. W lipcu takie przepisy uchwalił Słupsk, a na początku sierpnia Szczecin. W Gdańsku nocna prohibicja zaczęła obowiązywać od początku września.

Spośród dużych miast prohibicję na terenie całego miasta zdecydowały się wprowadzić m.in. Kraków, Bydgoszcz i Biała Podlaska. Natomiast ograniczenie nocnej sprzedaży alkoholu w części miasta obowiązuje m.in. we Wrocławiu, Gdańsku, Poznaniu, Rzeszowie, Katowicach, Bielsku-Białej i Kielcach.

W sondażu IBRiS dla PAP 68 proc. ankietowanych opowiedziało się za wprowadzeniem zakazu nocnej sprzedaży alkoholu w ich miejscowości. Pomysł ten popiera ponad 80 proc. kobiet, a także 73 proc. osób w wieku 18-29 lat. (PAP)

Uzależnienie od alkoholu. Tu uzyskasz pomoc

Każdego dnia od godz. 8 do 22 można kontaktować się pod numerem Anonimowych Alkoholików (801 033 242), od godz. 14 do 18 pod numerem Stowarzyszenia "MONAR" (574 734 814), a także pod czynną całodobową niebieską linią (800 120 002).

mas/ joz/ aba/ mark/ jpn/