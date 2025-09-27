Podczas sobotniej konferencji prasowej po posiedzeniu Rady Krajowa Polski 2050 I wiceprzewodnicząca partii Pełczyńska-Nałęcz poinformowała, że podjęto uchwałę, w której Rada Krajowa „jednogłośnie rekomenduje marszałka Szymona Hołownię na pozycję wicemarszałka (Sejmu - PAP) (...) zgodnie z umową koalicyjną”. - Cała Rada Krajowa jednogłośnie rekomenduje, prosi, prosi po prostu marszałka Szymona Hołownię, żeby zechciał być wicemarszałkiem - dodała.
Przekazała też, że po zasięgnięciu opinii klubu, we wtorek Rada Krajowa wskaże kandydata na wicepremiera. - To są dwie pozycje, które Polska 2050, zgodnie z ustaleniami koalicyjnymi, otrzymuje w momencie, kiedy następuje rotacja na stanowisku Marszałka Sejmu i ta decyzja zostanie podjęta we wtorek - poinformowała.
