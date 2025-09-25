Komisja Europejska poinformowała w czwartek o wszczęciu wobec Polski trzech postępowań o naruszenie prawa UE. Sprawy dotyczą przepisów przeciwdziałających praniu pieniędzy, ustanowienia europejskiego pojedynczego punktu dostępu do informacji o usługach finansowych (ESAP) oraz niewdrożenia regulacji dotyczących oznakowania broni palnej.

KE wszczyna trzy postępowania wobec Polski

Polska, podobnie jak inne państwa członkowskie objęte postępowaniami, ma dwa miesiące na pełne wdrożenie unijnych regulacji. W przeciwnym razie Komisja może skierować do rządu uzasadnioną opinię, a w dalszej perspektywie wnieść skargę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Jedno z postępowań dotyczy europejskiego punktu dostępu (ESAP), którego celem jest ułatwienie dostępu inwestorów do danych finansowych i informacji o zrównoważonym rozwoju. Polska, podobnie jak 14 innych krajów, nie wdrożyła w terminie przepisów przewidzianych w dyrektywie.

Pranie pieniędzy i oznakowanie broni

Kolejna sprawa dotyczy dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy, która nakłada na państwa obowiązek zapewnienia m.in. dostępu do informacji o beneficjentach rzeczywistych spółek czy trustów. Komisja prowadzi w tym zakresie postępowania wobec 11 państw, w tym Polski.

Trzeci zarzut odnosi się do niewdrożenia dyrektywy wykonawczej dotyczącej oznakowania broni palnej. Nowe przepisy przewidują minimalną głębokość oznaczeń – 0,0762 mm – zgodną ze standardami m.in. w USA i Kanadzie. KE wszczęła postępowanie w tej sprawie wobec pięciu krajów, w tym Polski.