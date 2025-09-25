Zamrożenie cen energii i bon ciepłowniczy - kiedy decyzja prezydenta?

O to, jaka będzie decyzja prezydenta w sprawie ustawy o bonie ciepłowniczym i zamrożeniu cen prądu do końca roku, Bogucki został zapytany w czwartek w radiu RMF FM. Zastrzegając, że nie może mówić o tym, czy prezydent coś podpisze, bo to jego wyłączna prerogatywa, Bogucki odparł, że w czwartek Karol Nawrocki wraca do kraju, a w piątek pochyli się nad tą sprawą.

- Na pewno prezydent podejmie taką decyzję, żeby Polacy nie mieli wysokich rachunków, o tym zawsze mówił, tego będzie się trzymał - powiedział szef KPRP. Dopytywany, czy taka odpowiedź nie oznacza de facto, że prezydent ustawę podpisze, Bogucki powtórzył: „Jutro będziemy na ten temat z prezydentem rozmawiać, być może nawet dzisiaj”.

Ustawa, o której mowa, przedłuża do końca 2025 r. obowiązujące obecnie prawo do korzystania przez gospodarstwa domowe z zamrożonej ceny energii elektrycznej na poziomie 500 zł za MWh netto oraz wprowadza bon ciepłowniczy, który ma być wsparciem dla gospodarstw domowych korzystających z ciepła systemowego w drugiej połowie 2025 r. i w całym 2026 r.

Bon ciepłowniczy - kto go otrzyma?

Bon będzie przyznawany na podstawie kryteriów dochodowych. Otrzymają go gospodarstwa domowe, które: osiągają miesięcznie dochód równy lub niższy niż 3272,69 zł w przypadku gospodarstw jednoosobowych; osiągają dochód równy lub niższy niż 2454,52 zł na osobę w przypadku gospodarstw wieloosobowych. Ponadto gospodarstwa te będą musiały korzystać z ciepła systemowego dostarczanego przez przedsiębiorstwo energetyczne i płacić za ciepło powyżej 170 zł/GJ.

Obowiązywać będzie zasada „złotówka za złotówkę” - bon będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, ale jego kwota zostanie pomniejszona o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota bonu to 20 zł; poniżej tej kwoty bon nie będzie wypłacany.

W sierpniu prezydent Nawrocki zawetował nowelizację tzw. ustawy wiatrakowej, która liberalizowała zasady inwestycji w tę formę energetyki na lądzie oraz przewidywała zamrożenie cen prądu dla gospodarstw domowych do końca 2025 roku. (PAP)

