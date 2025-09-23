Premier o przyszłości polskiej kolei i bezpieczeństwie transportowym
Premier Donald Tusk powiedział podczas otwarcia tegorocznych targów TRAKO, że wierzy w to, że "Polska może być wzorem w całej Europie, nowoczesnej, szybkiej sieci kolejowej". Jak dodał, od niej zależy przyszłość Polski oraz jej komunikacyjne bezpieczeństwo. Podkreślił, że "kolej to nasze bezpieczeństwo energetyczne, transportowe i dlatego nie wahałem się ani chwili po powrocie do polskiej polityki przed taką wewnętrzną bardzo zdeterminowaną decyzją, że moim priorytetem osobistym i takim zadaniem będzie nasza kolej".
TRAKO 2025: międzynarodowe targi z udziałem 695 wystawców
W tegorocznej edycji TRAKO uczestniczy 695 wystawców z 29 krajów. m.in. Austrii, Belgii, Chin, Chorwacji, Holandii, Niemiec, Litwy, Korei Południowej, Słowacji, Szwajcarii, Turcji, Wielkiej Brytanii i Włoch. TRAKO potrwają do piątku, 26 września.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję