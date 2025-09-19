„Niezależnie od interpretacji słów prezydenta Trumpa pragnę przypomnieć, że dodatkową pomoc po ataku dronów dla Polski zadeklarowały Francja, Wielka Brytania, USA, Niemcy, Holandia, Szwecja, Norwegia, Czechy, Portugalia, Włochy” - napisał na portalu X Tusk.
Prezydent USA Donald Trump, podczas wywiadu dla Fox News, odmówił oceny, czy rosyjskie drony wtargnęły w polską przestrzeń powietrzną celowo. Zapytany, czy wyśle do Polski dodatkowe siły powietrzne, tak jak to zrobiła Wielka Brytania oraz o jego własną deklarację z sierpnia, że Ameryka „może pomóc w powietrzu”, Trump odparł, nie wymieniając nazwy żadnego z państw: - Cóż, pomagamy wywiadowczo. Ale kiedy mówiłem o pomocy lotniczej, miałem na myśli bezpieczeństwo po zakończeniu wojny (w Ukrainie - PAP). Więc po zakończeniu wojny będziemy pomagać w zapewnieniu pokoju i myślę, że ostatecznie to się stanie. (PAP)
