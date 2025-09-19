Komisja ma się zebrać w poniedziałek w południe.

Jak wynika z informacji PAP zbliżonych do PKW, zajmie się m.in. wnioskiem ministra spraw wewnętrznych i administracji o odwołanie 43 komisarzy wyborczych, a także pismem Prokuratora Generalnego dotyczącym nieprawidłowości w obwodowych komisjach wyborczych.

Kontrowersje wokół nominacji sędziów-komisarzy

O wniosku do PKW resort spraw wewnętrznych i administracji informował w sierpniu. We wniosku resort zwrócił się do PKW o odwołanie z funkcji komisarza wyborczego 43 sędziów, którzy czynnie poparli wybór sędziów do tzw. neo-KRS oraz brali udział w procedurze nominacyjnej, resort spraw wewnętrznych i administracji poinformował w mediach społecznościowych. Do MSWiA wystąpił o to minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek.

W pismach, które trafiły w sierpniu do PKW, a do których treści dotarła PAP, wymieniono sędziów, których odwołania z funkcji komisarzy wyborczych chce szef MS Waldemar Żurek. Z pism wynika, że jest ich 43, a nie 44, jak informowano wcześniej.

– Dalsze pełnienie przez te osoby tak ważnej funkcji stanowi naruszenie konstytucyjnych gwarancji niezależności władzy sądowniczej oraz stwarza realne ryzyko naruszenia zasady rzetelności i przejrzystości procesu wyborczego – wskazano w piśmie datowanym na 3 sierpnia, w którym wniesiono o „podjęcie natychmiastowych działań mających na celu niezwłoczne odwołanie wskazanych osób z funkcji komisarza wyborczego”.

Jak dodano, w ocenie szefa MS Waldemara Żurka sędziowie ci „nie dają rękojmi należytego pełnienia funkcji komisarza wyborczego” oraz zachodzi poważna wątpliwość, czy spełniają kryterium apolityczności.

Nieprawidłowości w komisjach wyborczych i działania prokuratury

Kolejnym tematem, który ma pojawić się na poniedziałkowym posiedzeniu PKW, jest, jak wynika z informacji PAP, kwestia nieprawidłowości przy tegorocznych wyborach prezydenckich i pisma prokuratora generalnego do PKW w tej sprawie. W sierpniu członek PKW Ryszard Balicki zaproponował, aby Komisja wystąpiła do prokuratora generalnego z wnioskiem o przesłanie informacji o toczących się postępowaniach ws. nieprawidłowości w komisjach wyborczych, jak również o przesłanie protokołów zrealizowanych oględzin – w głosowaniu w tej sprawie był jednak remis.

W ramach prac zespołu utworzonego w Prokuraturze Krajowej – w celu ustalenia, czy doszło do możliwych naruszeń bądź nieprawidłowości w procesie wyborczym – dokonano oględzin kart z łącznie 250 komisji wyborczych. Pod koniec lipca rzecznik PK prok. Przemysław Nowak zaznaczył, że powołany zespół kontynuuje swoje prace zmierzające do przygotowania końcowego sprawozdania. Powstanie ono, gdy zakończą się prowadzone przez prokuratury postępowania w sprawie możliwych nieprawidłowości w komisjach wyborczych – łącznie jest prowadzonych 17 śledztw.

W harmonogramie poniedziałkowego posiedzenia Komisji znalazła się także m.in. informacja ws. aktualizacji danych w Centralnym Rejestrze Wyborców w drugiej połowie 2024 i pierwszej 2025 roku, a także uchwały PKW ws. sprawozdań finansowych komitetów wyborczych z zeszłorocznych wyborów samorządowych, uchwały PKW ws. informacji finansowych partii politycznych o otrzymanej subwencji w 2024 r. oraz w sprawie sprawozdań finansowych partii politycznych o źródłach pozyskania środków finansowych w 2024 r. (PAP)