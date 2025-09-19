Na marginesie sesji ZO ONZ prezydent odbędzie szereg spotkań z przywódcami innych państw oraz z przedstawicielami organizacji politycznych i biznesowych.

Wizyta prezydenta RP w Stanach Zjednoczonych 21 września 2025 r.

Prezydencki minister Marcin Przydacz podkreślił w czwartek, że na marginesie sesji ONZ Karol Nawrocki prawdopodobnie spotka się z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Według ministra może też dojść do krótkiej rozmowy z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Przydacz zapowiedział, że Nawrocki w wystąpieniu w ONZ skupi się na kwestiach bezpieczeństwa oraz zaprezentuje polski pogląd na przyszłość relacji międzynarodowych i globalny ład. - Będzie też mówił o wyzwaniach regionalnych oraz o podstawowych zasadach, które są ważne z (jego) perspektywy - dodał szef BPM.

Program wizyty w USA przewiduje, że w niedzielę prezydent wraz z małżonką odwiedzą Narodowe Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Doylestown, nazywane "amerykańską Częstochową". Para prezydencka będzie uczestniczyć w uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej b. premiera Jana Olszewskiego, a potem we mszy świętej.

Karol Nawrocki w USA - plan wizyty

Po południu Karol i Marta Nawroccy spotkają się z przedstawicielami amerykańskiej Polonii; prezydent wręczy też odznaczenia państwowe.

Prezydent wraz z pierwszą damą złożą też wieniec pod Pomnikiem Mściciela. Jest to pomnik poświęcony ofiarom zbrodni katyńskiej położony na cmentarzu polonijnym przy sanktuarium w Doylestown. Został odsłonięty 14 sierpnia 1988 roku. Autorem monumentu jest amerykański rzeźbiarz polskiego pochodzenia Andrzej Pityński.

W poniedziałek prezydent będzie przebywał w Nowym Jorku. Rano weźmie udział w uroczystości upamiętniającej 80. rocznicę utworzenia ONZ. Przed południem spotka się z prezes i dyrektor ds. inwestycji spółek Alphabet i Google Ruth Porat, po czym uda się do Konsulatu Generalnego RP na spotkanie z przedstawicielami środowisk żydowskich.

W południe Karol Nawrocki spotka się z przewodniczącym Światowego Kongresu Żydów (WJC), amerykańskim przedsiębiorcą i filantropem Ronaldem Lauderem.

Po południu zaplanowano spotkanie Karola Nawrockiego z prezydentami Litwy, Estonii i Łotwy: Gitanasem Nausedą, Alarem Karisem i Edgarsem Rinkeviczsem.

Wieczorem prezydent spotka się kolejno z Sekretarzem Generalnym ONZ Antonio Guterresem i z przewodniczącą 80. Sesji ZO NZ Annaleną Baerbock.

Pierwsza dama w poniedziałek spotka się na Manhattanie z członkiniami Polsko-Amerykańskiego Klubu BEYOND, planowane jest tam jej wystąpienie. Klubo ten stworzono, aby pielęgnować relacje biznesowe i społeczne wśród kobiet polskiego pochodzenia.

We wtorek rano prezydent weźmie udział najpierw w ceremonii powitania głów państw i szefów rządów przez Sekretarza Generalnego ONZ, a następnie - w rozpoczęciu debaty generalnej 80. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Około godziny 17 czasu lokalnego zaplanowano wystąpienie Karola Nawrockiego podczas tej debaty.

Wczesnym popołudniem zaplanowano spotkanie Prezydenta RP z przedstawicielami amerykańskich firm zrzeszonych w Business Council of International Understanding. Jest to amerykańska, organizacja non-profit, która wspiera i rozwija międzynarodowy handel i współpracę gospodarczą. BCIU działa na rzecz rozszerzenia zakresu handlu i komercji międzynarodowej poprzez ułatwianie relacji między liderami biznesu i rządów na całym świecie.

Wieczorem polska para prezydencka weźmie udział w przyjęciu powitalnym wydawanym przez prezydenta USA Donalda Trumpa i jego małżonkę Melanię.

W środę przed południem prezydent spotka się z przedstawicielami polskich mediów. Następnie Karol Nawrocki ma zaplanowane spotkania z prezydentami: Czarnogóry Jakovem Milatoviciem i Korei Południowej Lee Jae-myungiem.

Wczesnym popołudniem Prezydent RP będzie uczestniczył w 5. Szczycie Międzynarodowej Platformy Krymskiej, stworzonej w 2021 z inicjatywy Ukrainy i poświęconej problematyce anektowanego i okupowanego przez Rosję od 2014 Półwyspu Krymskiego.

Ok. godz. 16.30 prezydent Nawrocki weźmie udział w debacie wysokiego szczebla Rady Bezpieczeństwa ONZ ws. sztucznej inteligencji i międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, gdzie planowane jest jego wystąpienie.