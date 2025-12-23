Sosnowiec chce odwrócić niekorzystne trendy demograficzne
Prezydent Sosnowca poinformował w mediach społecznościowych, że miasto pracuje nad nietypowym rozwiązaniem, które ma zachęcić młode rodziny do osiedlania się i pozostawania w mieście. W dobie postępującego wyludniania się wielu polskich samorządów, Sosnowiec szuka odważnych i niestandardowych metod, by odwrócić niekorzystne trendy demograficzne. Przypomnijmy, że to nie pierwsza niecodzienna inicjatywa władz miasta. Od września 2025 r. wybrane publiczne przedszkola w Sosnowcu są otwarte aż do godziny 20:00. To pierwszy taki projekt w Polsce, który daje rodzicom więcej swobody i bezpieczeństwa, a dzieciom zapewnia pełną opiekę wraz z posiłkami.
Szczegóły loterii urodzeniowej w Sosnowcu – ilu rodziców zyska mieszkanie?
Z zapowiedzi prezydenta Sosnowca, Arkadiusza Chęcińskiego, wynika, że loteria urodzinowa będzie jednym z elementów szerszej strategii prorodzinnej. Największą nagrodą ma być mieszkanie, jednak na razie nie wiadomo, ile lokali trafi do puli, jaki będzie ich standard ani kto dokładnie będzie mógł wziąć udział w losowaniu. Niejasne pozostają również kwestie formalne – m.in. czy decydujące będzie miejsce zameldowania rodziców, czy fakt urodzenia dziecka w Sosnowcu.
Kiedy ruszy loteria urodzeniowa w Sosnowcu?
Mimo braku konkretów, zainteresowanie programem jest ogromne. Internauci dopytują o szczegóły, a eksperci od polityki miejskiej wskazują, że taki ruch może być zarówno skutecznym narzędziem promocyjnym, jak i realnym wsparciem dla młodych rodzin – o ile zostanie dobrze zaprojektowany i sfinansowany.
Miasto na razie studzi emocje. Urzędnicy podkreślają, że projekt jest na etapie przygotowań, a szczegółowe zasady zostaną przedstawione dopiero po zakończeniu prac koncepcyjnych i prawnych. Wiadomo jedynie, że uruchomienie programu planowane jest od połowy przyszłego roku.
Sosnowiec walczy o liczbę mieszkańców: na mieszkaniach się nie kończy
Samorząd Sosnowca zapowiada działania, które mają zatrzymać odpływ mieszkańców i poprawić sytuację demograficzną miasta. W tym celu powstaje kompleksowy program pod nazwą „Demotrendy”, którego realizacja ma kosztować około 10 mln zł rocznie. Loteria urodzinowa jest jedynie jednym z wielu elementów tej strategii.
W ramach programu miasto rozważa m.in. poprawę warunków na oddziale położniczym – tzw. „domówkę na porodówce”, która ma zwiększyć komfort świeżo upieczonych mam. Przewidziano także comiesięczne losowania nagród finansowych w wysokości 5 tys. zł dla rodziców nowo narodzonych dzieci.
Kontynuowany i rozwijany ma być program in vitro, dzięki któremu na świat przyszło już 65 dzieci. Sosnowiec stawia również na opiekę nad najmłodszymi – liczba miejsc w miejskich żłobkach ma wzrosnąć z 200 do 600, a dzieci otrzymają bezpłatne wyżywienie. W przedszkolach planowane jest wydłużenie czasu bezpłatnego pobytu bez dodatkowych opłat dla rodziców.
Wśród zapowiadanych zmian znalazły się także rozwiązania skierowane do uczniów i ich rodzin, takie jak ograniczenie używania telefonów komórkowych w szkołach oraz rozszerzenie dostępu do pomocy psychologicznej dla dzieci, rodziców i nauczycieli. Miasto chce również powołać Centrum Kobiet jako miejsce wsparcia i integracji.
Istotnym elementem programu ma być Miejski Bilet Rodzinny, który pozwoli rodzicom bezpłatnie korzystać z komunikacji miejskiej do momentu ukończenia przez dziecko 16. roku życia. Jednocześnie Sosnowiec zamierza utrzymać dotychczasowe udogodnienia dla seniorów, takie jak transport dla osób starszych czy usługa „złotej rączki”.
