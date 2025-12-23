Artyści Michele Negrini i Ivan Ottolini dali krótkie recitale w ogrodzie zoologicznym i safari Natura Viva w Bussolengo koło Werony i w bioparku w Turynie. Ich koncerty to inicjatywa naukowców z fundacji, zajmującej się ochroną środowiska i edukacją ekologiczną, a zorganizowano je we współpracy z uniwersytetami w Parmie i Padwie.

Muzycy zagrali zwierzętom świąteczne piosenki

Badacze postanowili przeanalizować reakcje zwierząt na takie świąteczne piosenki, jak „Jingle Bells”, „Feliz Navidad”, „White Christmas” oraz na kolędę „Cicha noc” - wyjaśniła agencja Ansa.

Jak dodano, projekt obserwacji zwierząt realizowany jest od kilku lat, a w tym roku otrzymały one oryginalny prezent na Święta - koncert tylko dla nich.

W trakcie występów odnotowano ostrożną ciekawość żyraf, które potrafiły skupić uwagę na muzyce przez dłuższy czas. Inną reakcją był wręcz całkowity relaks żółwi i waranów z Komodo.

W ciekawy sposób zachowywały się szympansy; początkowo były zupełnie obojętne na dźwięki piosenek, a po jakimś czasie zaciekawiły się nimi.

Muzyczny gust poszczególnych gatunków zwierząt

Psychobiolog Caterina Spiezio powiedziała, że dokładnie przeanalizowano również reakcje makaków i lemurów na różne gatunki muzyki. I tak makaki są bardziej towarzyskie między sobą, gdy słyszą muzykę klasyczną i new age, a mniej, gdy rozbrzmiewa pop.

Z kolei większą aktywność lemurów wywołuje muzyka country.

Świąteczny muzyczny eksperyment potrwa, jak zapowiedziano, do uroczystości Trzech Króli.