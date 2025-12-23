Najnowszy sondaż: Koalicja Obywatelska wciąż liderem

Gdyby wybory odbywały się w najbliższą niedzielę, Koalicja Obywatelska mogłaby liczyć na 32,8 proc. głosów, co oznacza wzrost o 1,1 punktu procentowego w porównaniu z badaniem z początku grudnia. Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 25,4 proc., co oznacza stabilne poparcie dla partii Jarosława Kaczyńskiego. Tak wynika z najnowszego sondażu Opinia24 dla „Faktów” TVN i TVN24.

Duży spadek poparcia Konfederacji

Trzecia w zestawieniu jest Konfederacja, na którą chce głosować 10,7 proc. ankietowanych. To oznacza spadek poparcia o 3,9 punktu procentowego. Czwartą pozycję zajmuje Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna – jej poparcie wzrosło o 2,4 punktu procentowego i wynosi obecnie 8,6 proc.

Partie poza Sejmem

Cztery partie znalazłyby się poza Sejmem. Wśród nich:

Lewica – 4,9 proc. (spadek o 1,7 pkt proc.),

Razem – 3,5 proc. (spadek o 1,1 pkt proc.),

Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) – 2,6 proc. (wzrost o 1,4 pkt proc.),

Polska 2050 – 2,1 proc. (spadek o 0,7 pkt proc.).

Dodatkowo 1,3 proc. ankietowanych wskazało opcję „inna partia”. 5,6 proc. nie było w stanie zdecydować, a 2,5 proc. odmówiło odpowiedzi.