Będzie to więc 40 zł od sztuki (lub dodatkowe 40 zł od płynu zawartego w jednorazowym e-papierosie indukcyjnym). Tak wynika z opublikowanego przez resort finansów projektu nowelizacji, który zapowiadany był jeszcze we wrześniu 2025 r. Projekt jest obecnie konsultowany, co potrwa do 19 stycznia 2026 r. Ewentualne uwagi można zgłaszać drogą elektroniczną w formie edytowalnej na adres e-mail: sekretariat.pad@mf.gov.pl.

Dlaczego MF szykuje nowelizację przepisów akcyzowych? Przypomnijmy, że odpowiednio 1 lipca i 1 sierpnia 2025 r. w życie weszły najważniejsze przepisy innej głośnej nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, która podwyższyła stawki podatku od zamienników tradycyjnych wyrobów tytoniowych. Nowelizacja wprowadziła opodatkowanie według stawki 40 zł od sztuki – urządzeń do waporyzacji i zestawów części do takich urządzeń. Chodzi o „wielorazowe papierosy elektroniczne, podgrzewacze i urządzenia wielofunkcyjne”. Zestawy części zdefiniowano z kolei jako „komplet części, który może służyć do wytworzenia urządzenia do waporyzacji poprzez złożenie lub połączenie części wchodzących w skład tego kompletu”. Wprowadzono również sankcyjną stawkę płynu do jednorazowych papierosów elektronicznych (do stawki tradycyjnej doliczane jest 40 zł). Akcyzą objęte zostały również saszetki nikotynowe i inne wyroby nikotynowe oraz poszerzona została definicja wcześniej już opodatkowanych wyrobów nowatorskich.

O czym zapomniano

Wspomniana nowelizacja miała być kompleksowa, ale jak się szybko okazało znalazła się w niej luka. Wprowadzone przez nią definicje jednorazowych i wielorazowych e-papierosów nie uwzględniły specyfiki papierosów elektronicznych działających na zasadzie indukcji elektromagnetycznej. Zbiorniki z płynem do e-papierosów połączone z elementem o właściwościach ferromagnetycznych nie były opodatkowane, gdyż nie umożliwiają wytworzenia i spożycia aerozolu z płynu do e-papierosów także wtedy gdy zostaną podłączone do zewnętrznego zasilania lub sterowania. To zaś nadal jest warunkiem uznania za jednorazowy lub wielorazowy e-papieros.

Projektodawcy wyjaśniają, że opodatkowane jako wielorazowe e-papierosy mogą być co najwyżej kompletne e-papierosy oraz urządzenia zasilająco-sterujące zbudowane z cewki indukcyjnej generującej pole elektromagnetyczne, akumulatora i gniazda ładowania.

W konsekwencji, urządzenia działające na zasadzie indukcji elektromagnetycznej są obciążone akcyzą na dużo niższym poziomie niż urządzenia z grzałką elektryczną – tłumaczą projektodawcy.

Co się zmieni

To powinno się zmienić, gdy najnowszy projekt wejdzie w życie. Definicje jednorazowych i wielorazowych e-papierosów mają zostać znacząco poszerzone. Wyrobem jednorazowym będą również zbiorniki z płynem do e-papierosów, nieprzeznaczone do ponownego napełnienia tym płynem, połączone z elementem o właściwościach ferromagnetycznych. To oznacza, że płyn w nich zawarty zostanie objęty sankcyjną stawką akcyzy (jak w przypadku innych jednorazowych e-papierosów).

Jeśli chodzi o wyroby wielorazowe, to opodatkowane zostaną również urządzenia działające na zasadzie indukcji elektromagnetycznej:

- umożliwiające wytworzenie i spożycie aerozolu z płynu do papierosów elektronicznych, które są przeznaczone do ponownego napełniania takim płynem;

- przeznaczone do wymiany zbiornika z płynem do papierosów elektronicznych, zawierające element o właściwościach ferromagnetycznych;

- zbiorniki przeznaczone do ponownego napełniania płynem do papierosów elektronicznych, połączone z elementem o właściwościach ferromagnetycznych.

Wejście w życie nowelizacji będzie miało jeszcze jeden skutek. Posiadacze jednorazowych i wielorazowych e-papierosów będą mieli 14 dni na oznaczenie swoich wyrobów odpowiednimi banderolami legalizacyjnymi. Dotychczasowe znaki akcyzy zostaną uznane za „nieodpowiednie”.

Etap legislacyjny: Projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym: w konsultacjach publicznych