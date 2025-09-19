Prokuratura Rejonowa w Białymstoku zarzuciła aktywiście zajmującemu się pomocą humanitarną i obroną praw człowieka przy granicy z Białorusią, że jesienią 2024 roku w placówce SG w Michałowie groził funkcjonariuszom i próbował wywrzeć na nich wpływ, by wymusić przyjęcie wniosku obywatela Somalii o ochronę międzynarodową.

Według Straży Granicznej, Somalijczyk sam zrezygnował z ubiegania się o taką ochronę na terytorium RP, bo był zainteresowany dostaniem się do Niemiec. Oskarżony wolontariusz nie przyznaje się do zarzutów. Na początku procesu mówił, że w placówce SG emocje go poniosły z poczucia bezsilności i wobec sytuacji, w jego przekonaniu jawnego łamania prawa; w jego ocenie, nieprawdopodobne było, by Somalijczyk dobrowolnie zrezygnował z ubiegania się o ochronę międzynarodową.

Przed Sądem Rejonowym w Białymstoku trwają mowy końcowe stron; nie tylko prokuratury i obrony, ale też przedstawicieli kilku podmiotów, mających w sprawie status organizacji społecznych. Prokuratura chce uznania winy i kary 7,5 tys. zł grzywny.

Procesowi towarzyszy akcja solidarności z oskarżonym wolontariuszem, która odbywa się przed sądem. (PAP)

rof/ mark/