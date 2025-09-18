Jak podkreślono w komunikacie opublikowanym na platformie X, szef MON przybył do stolicy Ukrainy wraz z delegacją resortu obrony i Sił Zbrojnych RP.

Kosiniak-Kamysz spotka się ze Szmyhalem

Kosiniak-Kamysz spotka się m.in. z szefem ministerstwa obrony Ukrainy Denysem Szmyhalem. MON przekazało, że politycy będą rozmawiali o „współpracy wojskowej, dalszym wsparciu dla broniącej się Ukrainy oraz sytuacji bezpieczeństwa w kontekście rosyjskiej agresji”.

Tematy rozmów dotyczą m.in. zwalczania wrogich dronów

Jak dowiedziała się PAP w źródłach zbliżonych do MON, trwają obecnie rozmowy o organizacji wspólnych szkoleń polskich i ukraińskich ekspertów wojskowych z walki dronowej, w tym przede wszystkim zwalczania wrogich dronów. Szkolenia te jednak, jak zaznacza rozmówca PAP, mają odbywać się w Polsce, a nie na terenie Ukrainy.

W nocy z 9 na 10 września w trakcie nocnego ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Uruchomiono procedury obronne. Drony, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zostały zestrzelone przez polskie i sojusznicze lotnictwo. To pierwszy raz w nowoczesnej historii Polski, kiedy w przestrzeni powietrznej kraju Siły Powietrzne użyły uzbrojenia. (PAP)

