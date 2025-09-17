NFOŚiGW zamyka program Mój Rower Elektryczny – nabór wniosków nie ruszy

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakończył prace nad projektem programu Mój Rower Elektryczny. Po przeprowadzeniu konsultacji społecznych oraz szczegółowej analizie zdecydowano, że nabór wniosków nie zostanie uruchomiony.

Prace koncepcyjne nad programem prowadził NFOŚiGW. Założenia programu przewidywały wsparcie rozwoju dobrych praktyk transportowych oraz zdrowego trybu życia wśród uczestników ruchu poprzez dofinansowanie zakupu rowerów elektrycznych i wózków elektrycznych.

Dlaczego projekt Mój Rower Elektryczny nie zostanie uruchomiony?

W trakcie kilku faz konsultacji zgłoszono liczne uwagi i opinie, które pozwoliły dokładnie ocenić program i szanse jego realizacji. Po ich przeprowadzeniu została podjęta ostateczna decyzja o zamknięciu projektu, bez uruchamiania naboru.

Wsparcie elektromobilności w Polsce – NFOŚiGW szuka nowych rozwiązań

NFOŚiGW wspiera rozwój elektromobilności - stale szuka i będzie szukać działań, które ograniczają zużycie paliw w transporcie i odpowiadają na potrzeby mieszkańców. Fundusz wspiera także rozwój dobrych praktyk transportowych.