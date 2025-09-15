Kosiniak-Kamysz w poniedziałek w Krakowie powołał Dowództwo Wojsk Medycznych oraz wyznaczył na jego dowódcę płk lek. Mariusz Kiszkę, obecnie zastępcę komendanta ds. medycznych 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ. - Najważniejsze jest dobre przygotowanie na czas kryzysu, na czas wojny - podkreślił szef MON.
Jakie będą zadania dowódcy wojsk medycznych?
Jak poinformował, Kiszka będzie odpowiedzialny za formułowanie nowego komponentu wojskowego, formułowanie strategii i działania na rzecz bezpieczeństwa Polski, powiązanego ze współpracą pomiędzy sektorem cywilnym, a wiodącą rolą Wojskowej Służby Zdrowia.
Kosiniak-Kamysz o celach powołania Dowództwa Wojsk Medycznych
- Po to powołujemy dziś w Krakowie Dowództwo Wojsk Medycznych, po to powołujemy Wojska Medyczne z siedzibą w Krakowie, żebyśmy mieli możliwość rozwoju całej medycyny pola walki, możliwość rozwoju naszego personelu, zarówno żołnierzy, jak i cywilów pracujących w szpitalach, w przychodniach, którzy będą nam pomocni, będą tej pomocy udzielać nie tylko w momencie zagrożenia - powiedział Kosiniak-Kamysz.(PAP)
