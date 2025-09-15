MZ: Najwięcej w historii refundowanych terapii
Kacperczyk zaznaczyła, że w 2025 r. refundacją zostało objętych już łącznie 151 nowych terapii - najwięcej w historii.
Dodała, że na liście refundacyjnej znajdzie się 12 nowych terapii w kategorii chorób rzadkich, dedykowanych wskazaniom rzadkim i ultrarzadkim, trzy nowe technologie lekowe o wysokim poziomie innowacyjności refundowane w ramach Funduszu Medycznego oraz cztery terapie onkologiczne, które zostaną włączone na listę leków o ugruntowanej skuteczności.
Resort zniesie również ograniczenie wiekowe na lek dla dzieci chorych na hemofilię - Hemlibra.
- Będziemy refundować ten lek do 18. roku życia - przekazała Kacperczyk.
