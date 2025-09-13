„Rosyjski rząd sugeruje, że rosyjskie drony naruszyły przestrzeń powietrzną Polski przez pomyłkę, podczas gdy rosyjski ambasador przy ONZ twierdzi, że rosyjskie drony fizycznie nie mogą dotrzeć do Polski” – zauważył wicepremier. „W które rosyjskie kłamstwo mamy wierzyć?” – dodał.

Rosyjskie drony nad Polską – sprzeczne tłumaczenia Moskwy

Rosja próbuje bronić się, twierdząc, że Polska nie była celem, a zasięg dronów rzekomo uniemożliwia dotarcie do naszego kraju. Polska dyplomacja nie pozostawia jednak złudzeń – takie wyjaśnienia są nie tylko niespójne, ale przede wszystkim podważają bezpieczeństwo całego regionu.

W piątek późnym wieczorem odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ, zwołane na wniosek Polski. Było to pierwsze w historii spotkanie Rady poświęcone wyłącznie naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej, choć Polska już wielokrotnie brała udział w debatach RB dotyczących rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Nasz kraj reprezentował wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki, który mówił wprost: naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej to naruszenie prawa międzynarodowego i niebezpieczna eskalacja konfliktu. Rosja odpowiedziała powtarzaniem swoich wersji, próbując bagatelizować sprawę.

„Święto prawdy” w ONZ. Mocne słowa Kierwińskiego

Do przebiegu debaty odniósł się na platformie X minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. „Debata na forum ONZ to było święto prawdy. Rosyjski przekaz nienawiści i kłamstwa został zmiażdżony przez Marcina Bosackiego” – napisał.

Polska przestrzeń powietrzna naruszona przez 21 dronów

Do niebezpiecznego incydentu doszło w nocy z wtorku na środę. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w trakcie nocnego ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Jak podkreślono w komunikacie, „jest to akt agresji, który stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych obywateli”.

Procedury obronne uruchomiono natychmiast. To właśnie wtedy, po raz pierwszy w historii, polskie i sojusznicze lotnictwo zestrzeliły wrogie drony nad terytorium Polski.

Ile dronów wtargnęło do Polski? Różne wersje, rosnące obawy

Początkowo mówiono o 19 naruszeniach przestrzeni powietrznej. Jednak w piątek szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz poinformował, że według Kancelarii Prezydenta granicę mogło przekroczyć aż 21 dronów. Doniesienia te potwierdził minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.