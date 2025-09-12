W piątek 12 września 2025 roku rozpoczynają się 40. obrady Sejmu RP. Posłowie zajmą się dziś kluczowymi ustawami społecznymi i energetycznymi, a także wyborem najważniejszych osób w instytucjach państwowych. Całość obrad będzie można śledzić na żywo w transmisji internetowej.

Sejm o świadczeniach rodzinnych dla cudzoziemców i pomocy dla Ukraińców

Na początku posiedzenia posłowie wysłuchają sprawozdania Komisji w sprawie ustawy dotyczącej weryfikacji prawa do świadczeń rodzinnych dla cudzoziemców oraz zasad pomocy dla obywateli Ukrainy uciekających przed wojną. Projekt uzasadni poseł Bartosz Romowicz. Jednym z najważniejszych punktów dnia będzie także projekt ustawy o bonie ciepłowniczym, przygotowany przez rząd jako odpowiedź na rosnące koszty energii. Sprawozdanie w tej sprawie przedstawi poseł Krzysztof Gadowski.

W dalszej części obrad posłowie przeprowadzą pierwsze czytania kilku projektów ustaw: zmian w Kodeksie pracy i funduszu świadczeń socjalnych (uzasadni je minister rodziny, pracy i polityki społecznej), nowelizacji Kodeksu postępowania karnego (minister sprawiedliwości) oraz projektu dotyczącego Kodeksu wyborczego (poseł Michał Pyrzyk).

Ograniczenia na granicy z Białorusią. Decyzja Sejmu

Sejm rozpatrzy także wniosek Rady Ministrów o przedłużenie ograniczeń dotyczących składania wniosków o ochronę międzynarodową na granicy z Białorusią. W imieniu rządu uzasadni go minister spraw wewnętrznych i administracji. W dalszej części posiedzenia odbędą się trzecie czytania dwóch ustaw – nowelizacji Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz zmian w ustawie o samorządzie gminnym i funduszu sołeckim.

Na zakończenie posłowie podejmą decyzje personalne. W planie jest powołanie nowego Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, wybór przewodniczącego Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej 15. roku życia oraz wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Transmisję z obrad można śledzić na żywo poniżej.