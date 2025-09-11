Dziś trzeci dzień 40. posiedzenia Sejmu. Czym zajmą się posłowie i gdzie w internecie można śledzić obrady na żywo?

Gdzie obejrzymy transmisję?

Transmisję online z posiedzenia Sejmu można śledzić tutaj:

Wicepremier i szefa MON Władysław Kosiniak-Kamysza przekaże dziś informacje na temat naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Punkt ten przewidziany jest w godzinach 14.15-16.30.

W harmonogramie prac Sejmu zaplanowane są także prace nad projektem noweli ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, który dotyczy uznania języka wilamowskiego za język regionalny.

Ponadto posłowie będą kontynuować rozmowy na temat rządowego projektu w sprawie dodatków mieszkaniowych dla służb mundurowych. Rzecznik rządu Adam Szłapka zapowiedział, że funkcjonariuszom służb podległych MSWiA będą przysługiwać nieopodatkowane świadczenia mieszkaniowe do 1800 zł miesięcznie.

Posłowie zajmą się również rządowym projektem noweli ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym mającym ułatwić proces wywłaszczania i uzyskania odszkodowania przez osoby wywłaszczane na potrzeby inwestycji. Projekt przewiduje możliwość wypłaty zaliczek w wysokości do 85 proc. odszkodowania.

Sejm przeprowadzi też drugie czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Traktatu o wzmocnionej współpracy i przyjaźni między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Francuską, podpisanego w Nancy 9 maja br.

Wieczorem posłowie przeprowadzą drugie czytanie pilnego rządowego projektu nowelizacji ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz ustawy – Prawo energetyczne.

Harmonogram obrad Sejmu na czwartek 11 września 2025 r.