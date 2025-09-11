Sejm wznowił obrady: szef MON poinformuje o naruszeniach przestrzeni powietrznej Polski przez rosyjskie drony

Sejm w czwartek, 11 września 2025 r., po godz. 9:00 wznowił obrady. Wysłucha informacji wicepremiera, szefa MON, Władysława Kosiniaka-Kamysza, na temat naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Punkt ten przewidziany jest w godzinach 14.15-16.30.

Obrady Sejmu: nowela ustawy o mniejszościach narodowych

Sejm ponadto będzie pracował nad projektem noweli ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, który dotyczy uznania języka wilamowskiego za język regionalny. Nowe przepisy mają formalnie uregulować status języka i wspierać jego zachowanie oraz rozwój w regionie.

Dodatki mieszkaniowe dla służb mundurowych – nowe świadczenia do 1800 zł miesięcznie

Posłowie będą kontynuować prace nad rządowym projektem w sprawie dodatków mieszkaniowych dla służb mundurowych. Rozwiązania zawarte w projekcie dotyczą zakwaterowania funkcjonariuszy: policji, SG, PSP, ABW, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, SOP i poprawy niektórych warunków pełnienia służby. Rzecznik rządu Adam Szłapka zapowiedział, że funkcjonariuszom służb podległych MSWiA będą przysługiwać nieopodatkowane świadczenia mieszkaniowe do 1800 zł miesięcznie.

Nowela ustawy o CPK – uproszczenie wywłaszczeń i odszkodowań dla mieszkańców

Posłowie zajmą się także rządowym projektem noweli ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym mającym ułatwić proces wywłaszczania i uzyskania odszkodowania przez osoby wywłaszczane na potrzeby inwestycji. Projekt przewiduje możliwość wypłaty zaliczek w wysokości do 85 proc. odszkodowania.

Prawo energetyczne i rezerwy strategiczne – kluczowe projekty przyjęte w Sejmie

Sejm przeprowadzi też drugie czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Traktatu o wzmocnionej współpracy i przyjaźni między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Francuską, podpisanego w Nancy 9 maja br. Wieczorem posłowie przeprowadzą drugie czytanie pilnego rządowego projektu nowelizacji ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowymoraz ustawy – Prawo energetyczne. Projekt dotyczy przedłużenia do 30 września 2026 roku możliwości świadczenia przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych usługi biletowej czyli utrzymywania obowiązkowych zapasów gazu ziemnego w imieniu przedsiębiorstw energetycznych co ma zapewnić ciągłość funkcjonowania krajowego systemu obowiązkowych zapasów gazu ziemnego oraz wyeliminuje ryzyko wystąpienia sytuacji, które zagrażałyby bezpieczeństwu energetycznemu Polski.