Służba wojskowa 2025 – kto musiałby iść do armii?

Obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej mają przede wszystkim mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą 19 rok życia, a także osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które nie dopełniły tego obowiązku w określonym terminie i miejscu oraz ci, wobec których kwalifikacja wojskowa nie została przeprowadzona w roku kalendarzowym, w którym ukończyły 19 lat życia.

Służba wojskowa 2025 – kategorie zdolności do wojska A, B, C, D, E

Celem kwalifikacji jest określenie kategorii zdolności do służby wojskowej. Należy to do obowiązków powiatowej komisji wojskowej. System ten opiera się na czterech kategoriach:

A – zdolny do służby wojskowej w czasie wojny i pokoju,

B – czasowo niezdolny do służby wojskowej, po upływie okresu wyznaczonego przez komisję należy stawić się ponownie,

C - niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, ale może zostać powołany do służby w razie wojny,

D – niezdolny do służby wojskowej w czasie pokoju (nie licząc części stanowisk przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej),

E – trwale i całkowicie niezdolny do służby wojskowej (w czasie pokoju, mobilizacji i wojny).

Kogo nie obejmie służba wojskowa w 2025 r.?

Zgodnie z prawem, nie wszyscy mężczyźni zostaną powołani do wojska. Kogo ominie ten przywilej? Przepisy wskazują pewne choroby, zaburzenia i ułomności, które skutkują niezdolnością do służby wojskowej w poszczególnych rodzajach polskich sił zbrojnych. Zostały one wymienione przez ustawodawcę w załączniku 1 do Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie orzekania o zdolności do służby wojskowej i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach.

Budowa ciała a służba wojskowa 2025

Obojnactwo (kat. E).

Odwrotne położenie trzewi z zaburzeniami funkcji ustroju (kat. D).

Otyłość III stopnia (kat. D lub E).

Słaba budowa ciała upośledzająca sprawności ustroju (kat. D).

Słaba budowa ciała znacznie upośledzająca sprawność ustroju (kat. E).

Transseksualizm (kat. E).

Wzrost poniżej 150 cm z zaburzeniami proporcji budowy ciała (kat. D).

Przykładowe choroby skóry dyskwalifikujące ze służby wojskowej

Blizny znacznie szpecące lub znacznie upośledzające sprawność ustroju (kat. D/E).

Ciała obce wgojone w powłoki zewnętrzne upośledzające sprawność ustroju (kat. D).

Przewlekłe choroby skóry szpecące lub upośledzające sprawność ustroju np. atopowe zapalenia skóry (kat. D).

Przewlekłe choroby skóry znacznie szpecące lub znacznie upośledzające sprawność ustroju (kat. E).

Schorzenia naczyń limfatycznych lub węzłów chłonnych nieznacznie upośledzające sprawność ustroju (kat. D).

Schorzenia naczyń limfatycznych lub węzłów chłonnych upośledzające sprawność ustroju (kat. E).

Wybrane choroby i zaburzenia w obrębie czaszki dyskwalifikujące ze służby wojskowej 2025

Całkowita ślepota lub brak obu gałek ocznych (kat. E).

Nieznaczny oczopląs przy patrzeniu wprost (kat. D),

Przewlekłe choroby brzegów powiek lub spojówek trudno poddające się leczeniu, upośledzające sprawność oka (kat. D).

Ślepota jednego oka lub brak gałki ocznej (kat. A/D).

Znaczne upośledzenie wydzielania lub odpływu łez (kat. D).

Zniekształcenie powiek upośledzające funkcję ochronną (kat. D).

Kto nie idzie do wojska w 2025 r. - przykładowe zaburzenia i choroby narządu słuchu

Brak lub znaczne zmiany jednej małżowiny usznej lub obu małżowin usznych bez równoczesnego upośledzenia słuchu (kat. A/D).

Jednostronne lub obustronne zwężenie przewodu słuchowego zewnętrznego, zaburzenia błony bębenkowej, przewlekłe zapalenie ucha środkowego z osłabieniem słuchu (kat. D).

Jednostronne przewlekłe ropne zapalenie ucha środkowego (kat. D).

Jednostronny lub obustronny suchy ubytek błony bębenkowej (kat. D).

Obustronne przewlekłe ropne zapalenie ucha środkowego (kat. E).

Obustronne zwężenie przewodu słuchowego zewnętrznego, zaburzenia błony bębenkowej, zaburzenia czynności układu przewodzącego ucha środkowego, przewlekłe zapalenie ucha środkowego z przytępieniem słuchu (kat. E).

Choroby i zaburzenia w obrębie nosa, gardła i krtani dyskwalifikujące ze służby wojskowej 2025

Wrodzone lub nabyte zniekształcenie lub zniszczenie części nosa szpecące lub upośledzające jego drożność (kat. D).

Wrodzone lub nabyte zniekształcenie lub zniszczenie nosa znacznie szpecące lub znacznie upośledzające jego drożność (kat. E).

Przewlekłe śluzowo-ropne lub ropne zapalenie zatok przynosowych (kat. D).

Przewlekły suchy nieżyt błony śluzowej nosa lub suchy zanikowy nieżyt błony śluzowej nosa upośledzający oddychanie (kat. D).

Zanikowy cuchnący nieżyt błony śluzowej nosa (ozena) (kat. E).

Wybrane choroby i zaburzenia w obrębie szyi, klatki piersiowej i kręgosłupa

Kręcz szyi znacznego stopnia upośledzający sprawność ustroju (kat. D).

Zniekształcenie obojczyka upośledzające sprawność obręczy barkowej (kat. D).

Zniekształcenie obojczyka znacznie upośledzające sprawność obręczy barkowej (kat. E).

Zniekształcenia lub niewielkie ubytki kostne klatki piersiowej upośledzające sprawność ustroju (kat. D).

Zniekształcenia dużego stopnia lub ubytki rozległe kostne klatki piersiowej znacznie upośledzające sprawność ustroju (kat. E).

Przykładowe choroby i zaburzenia w obrębie jamy ustnej

Braki i wady uzębienia z utratą zdolności żucia powyżej 67 proc. (kat. A/D).

Przetoki ślinowe nawracające po leczeniu operacyjnym (kat. D/E).

Przewlekłe zapalenie ślinianek upośledzające sprawność ustroju (kat. D).

Rozszczep wargi górnej lub wyrostka zębodołowego lub podniebienia (kat. D).

Zniekształcenie języka upośledzające mowę lub połykanie (kat. D).

Zniekształcenie języka znacznie upośledzające mowę lub połykanie (kat. E).

Zniekształcenia warg wrodzone lub nabyte znacznie szpecące lub upośledzające mowę i przyjmowanie pokarmów (kat. D).

Wybrane zaburzenia i choroby układu oddechowego

Astma oskrzelowa przewlekła ciężka (kat. E).

Astma oskrzelowa przewlekła łagodna (kat. D).

Astma oskrzelowa przewlekła umiarkowana (kat. D/E).

Przewlekła obturacyjna choroba płuc - postać bardzo ciężka (kat. E).

Przewlekła obturacyjna choroba płuc - postać ciężka (kat. D/E).

Przewlekła obturacyjna choroba płuc - postać umiarkowana (kat. D).

Rozstrzenie oskrzeli nieznacznego stopnia (kat. D).

Rozlane wieloogniskowe rozstrzenie oskrzeli (kat. E).

Choroby zwalniające ze służby wojskowej 2025 - układ krążenia

Choroby mięśnia sercowego lub zaburzenia rytmu nawracające albo trwałe powodujące upośledzenie sprawności ustroju (kat. D).

Przewlekła choroba niedokrwienna serca pod postacią dusznicy bolesnej stabilnej (kat. D).

Przewlekła choroba niedokrwienna serca pod postacią dusznicy bolesnej stabilnej z przebytym zawałem (kat. D).

Przewlekła choroba niedokrwienna serca z częstymi zaostrzeniami (kat. E/D).

Przewlekła choroba niedokrwienna serca z częstymi zaostrzeniami, przebytym zawałem lub powikłaniami (kat. E).

Wrodzone wady serca (kat. A/D).

Zaciskające zapalenie osierdzia lub stan do operacji z powodu tej choroby (kat. E).

Wybrane zaburzenia i choroby układu trawiennego a służba wojskowa 2025