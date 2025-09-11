- Służba wojskowa 2025 – kto musiałby iść do armii?
Służba wojskowa 2025 – kto musiałby iść do armii?
Obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej mają przede wszystkim mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą 19 rok życia, a także osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które nie dopełniły tego obowiązku w określonym terminie i miejscu oraz ci, wobec których kwalifikacja wojskowa nie została przeprowadzona w roku kalendarzowym, w którym ukończyły 19 lat życia.
Służba wojskowa 2025 – kategorie zdolności do wojska A, B, C, D, E
Celem kwalifikacji jest określenie kategorii zdolności do służby wojskowej. Należy to do obowiązków powiatowej komisji wojskowej. System ten opiera się na czterech kategoriach:
- A – zdolny do służby wojskowej w czasie wojny i pokoju,
- B – czasowo niezdolny do służby wojskowej, po upływie okresu wyznaczonego przez komisję należy stawić się ponownie,
- C - niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, ale może zostać powołany do służby w razie wojny,
- D – niezdolny do służby wojskowej w czasie pokoju (nie licząc części stanowisk przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej),
- E – trwale i całkowicie niezdolny do służby wojskowej (w czasie pokoju, mobilizacji i wojny).
Kogo nie obejmie służba wojskowa w 2025 r.?
Zgodnie z prawem, nie wszyscy mężczyźni zostaną powołani do wojska. Kogo ominie ten przywilej? Przepisy wskazują pewne choroby, zaburzenia i ułomności, które skutkują niezdolnością do służby wojskowej w poszczególnych rodzajach polskich sił zbrojnych. Zostały one wymienione przez ustawodawcę w załączniku 1 do Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie orzekania o zdolności do służby wojskowej i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach.
Budowa ciała a służba wojskowa 2025
- Obojnactwo (kat. E).
- Odwrotne położenie trzewi z zaburzeniami funkcji ustroju (kat. D).
- Otyłość III stopnia (kat. D lub E).
- Słaba budowa ciała upośledzająca sprawności ustroju (kat. D).
- Słaba budowa ciała znacznie upośledzająca sprawność ustroju (kat. E).
- Transseksualizm (kat. E).
- Wzrost poniżej 150 cm z zaburzeniami proporcji budowy ciała (kat. D).
Przykładowe choroby skóry dyskwalifikujące ze służby wojskowej
- Blizny znacznie szpecące lub znacznie upośledzające sprawność ustroju (kat. D/E).
- Ciała obce wgojone w powłoki zewnętrzne upośledzające sprawność ustroju (kat. D).
- Przewlekłe choroby skóry szpecące lub upośledzające sprawność ustroju np. atopowe zapalenia skóry (kat. D).
- Przewlekłe choroby skóry znacznie szpecące lub znacznie upośledzające sprawność ustroju (kat. E).
- Schorzenia naczyń limfatycznych lub węzłów chłonnych nieznacznie upośledzające sprawność ustroju (kat. D).
- Schorzenia naczyń limfatycznych lub węzłów chłonnych upośledzające sprawność ustroju (kat. E).
Wybrane choroby i zaburzenia w obrębie czaszki dyskwalifikujące ze służby wojskowej 2025
- Całkowita ślepota lub brak obu gałek ocznych (kat. E).
- Nieznaczny oczopląs przy patrzeniu wprost (kat. D),
- Przewlekłe choroby brzegów powiek lub spojówek trudno poddające się leczeniu, upośledzające sprawność oka (kat. D).
- Ślepota jednego oka lub brak gałki ocznej (kat. A/D).
- Znaczne upośledzenie wydzielania lub odpływu łez (kat. D).
- Zniekształcenie powiek upośledzające funkcję ochronną (kat. D).
Kto nie idzie do wojska w 2025 r. - przykładowe zaburzenia i choroby narządu słuchu
- Brak lub znaczne zmiany jednej małżowiny usznej lub obu małżowin usznych bez równoczesnego upośledzenia słuchu (kat. A/D).
- Jednostronne lub obustronne zwężenie przewodu słuchowego zewnętrznego, zaburzenia błony bębenkowej, przewlekłe zapalenie ucha środkowego z osłabieniem słuchu (kat. D).
- Jednostronne przewlekłe ropne zapalenie ucha środkowego (kat. D).
- Jednostronny lub obustronny suchy ubytek błony bębenkowej (kat. D).
- Obustronne przewlekłe ropne zapalenie ucha środkowego (kat. E).
- Obustronne zwężenie przewodu słuchowego zewnętrznego, zaburzenia błony bębenkowej, zaburzenia czynności układu przewodzącego ucha środkowego, przewlekłe zapalenie ucha środkowego z przytępieniem słuchu (kat. E).
- Choroby i zaburzenia w obrębie nosa, gardła i krtani dyskwalifikujące ze służby wojskowej 2025
- Wrodzone lub nabyte zniekształcenie lub zniszczenie części nosa szpecące lub upośledzające jego drożność (kat. D).
- Wrodzone lub nabyte zniekształcenie lub zniszczenie nosa znacznie szpecące lub znacznie upośledzające jego drożność (kat. E).
- Przewlekłe śluzowo-ropne lub ropne zapalenie zatok przynosowych (kat. D).
- Przewlekły suchy nieżyt błony śluzowej nosa lub suchy zanikowy nieżyt błony śluzowej nosa upośledzający oddychanie (kat. D).
- Zanikowy cuchnący nieżyt błony śluzowej nosa (ozena) (kat. E).
Wybrane choroby i zaburzenia w obrębie szyi, klatki piersiowej i kręgosłupa
- Kręcz szyi znacznego stopnia upośledzający sprawność ustroju (kat. D).
- Zniekształcenie obojczyka upośledzające sprawność obręczy barkowej (kat. D).
- Zniekształcenie obojczyka znacznie upośledzające sprawność obręczy barkowej (kat. E).
- Zniekształcenia lub niewielkie ubytki kostne klatki piersiowej upośledzające sprawność ustroju (kat. D).
- Zniekształcenia dużego stopnia lub ubytki rozległe kostne klatki piersiowej znacznie upośledzające sprawność ustroju (kat. E).
Przykładowe choroby i zaburzenia w obrębie jamy ustnej
- Braki i wady uzębienia z utratą zdolności żucia powyżej 67 proc. (kat. A/D).
- Przetoki ślinowe nawracające po leczeniu operacyjnym (kat. D/E).
- Przewlekłe zapalenie ślinianek upośledzające sprawność ustroju (kat. D).
- Rozszczep wargi górnej lub wyrostka zębodołowego lub podniebienia (kat. D).
- Zniekształcenie języka upośledzające mowę lub połykanie (kat. D).
- Zniekształcenie języka znacznie upośledzające mowę lub połykanie (kat. E).
- Zniekształcenia warg wrodzone lub nabyte znacznie szpecące lub upośledzające mowę i przyjmowanie pokarmów (kat. D).
Wybrane zaburzenia i choroby układu oddechowego
- Astma oskrzelowa przewlekła ciężka (kat. E).
- Astma oskrzelowa przewlekła łagodna (kat. D).
- Astma oskrzelowa przewlekła umiarkowana (kat. D/E).
- Przewlekła obturacyjna choroba płuc - postać bardzo ciężka (kat. E).
- Przewlekła obturacyjna choroba płuc - postać ciężka (kat. D/E).
- Przewlekła obturacyjna choroba płuc - postać umiarkowana (kat. D).
- Rozstrzenie oskrzeli nieznacznego stopnia (kat. D).
- Rozlane wieloogniskowe rozstrzenie oskrzeli (kat. E).
Choroby zwalniające ze służby wojskowej 2025 - układ krążenia
- Choroby mięśnia sercowego lub zaburzenia rytmu nawracające albo trwałe powodujące upośledzenie sprawności ustroju (kat. D).
- Przewlekła choroba niedokrwienna serca pod postacią dusznicy bolesnej stabilnej (kat. D).
- Przewlekła choroba niedokrwienna serca pod postacią dusznicy bolesnej stabilnej z przebytym zawałem (kat. D).
- Przewlekła choroba niedokrwienna serca z częstymi zaostrzeniami (kat. E/D).
- Przewlekła choroba niedokrwienna serca z częstymi zaostrzeniami, przebytym zawałem lub powikłaniami (kat. E).
- Wrodzone wady serca (kat. A/D).
- Zaciskające zapalenie osierdzia lub stan do operacji z powodu tej choroby (kat. E).
Wybrane zaburzenia i choroby układu trawiennego a służba wojskowa 2025
- Choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy w okresie remisji (kat. A/D).
- Choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy z nawrotami i powikłaniami (kat. D).
- Choroby przełyku upośledzające sprawność ustroju (kat. D).
- Choroby przełyku znacznie upośledzające sprawność ustroju (kat. E).
- Przebyta częściowa resekcja żołądka nieupośledzająca sprawności ustroju (kat. D).
- Przewlekłe zapalenia żołądka, dwunastnicy, jelit z upośledzeniem sprawności ustroju (kat. D).
- Przewlekłe zapalenia żołądka, dwunastnicy, jelit ze znacznym upośledzeniem sprawności ustroju (kat. D/E).
