Służba wojskowa 2025 – kto musiałby iść do armii?

Obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej mają przede wszystkim mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą 19 rok życia, a także osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które nie dopełniły tego obowiązku w określonym terminie i miejscu oraz ci, wobec których kwalifikacja wojskowa nie została przeprowadzona w roku kalendarzowym, w którym ukończyły 19 lat życia.

Służba wojskowa 2025 – kategorie zdolności do wojska A, B, C, D, E

Celem kwalifikacji jest określenie kategorii zdolności do służby wojskowej. Należy to do obowiązków powiatowej komisji wojskowej. System ten opiera się na czterech kategoriach:

  • A – zdolny do służby wojskowej w czasie wojny i pokoju,
  • B – czasowo niezdolny do służby wojskowej, po upływie okresu wyznaczonego przez komisję należy stawić się ponownie,
  • C - niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, ale może zostać powołany do służby w razie wojny,
  • D – niezdolny do służby wojskowej w czasie pokoju (nie licząc części stanowisk przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej),
  • E – trwale i całkowicie niezdolny do służby wojskowej (w czasie pokoju, mobilizacji i wojny).

Kogo nie obejmie służba wojskowa w 2025 r.?

Zgodnie z prawem, nie wszyscy mężczyźni zostaną powołani do wojska. Kogo ominie ten przywilej? Przepisy wskazują pewne choroby, zaburzenia i ułomności, które skutkują niezdolnością do służby wojskowej w poszczególnych rodzajach polskich sił zbrojnych. Zostały one wymienione przez ustawodawcę w załączniku 1 do Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie orzekania o zdolności do służby wojskowej i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach.

Budowa ciała a służba wojskowa 2025

  • Obojnactwo (kat. E).
  • Odwrotne położenie trzewi z zaburzeniami funkcji ustroju (kat. D).
  • Otyłość III stopnia (kat. D lub E).
  • Słaba budowa ciała upośledzająca sprawności ustroju (kat. D).
  • Słaba budowa ciała znacznie upośledzająca sprawność ustroju (kat. E).
  • Transseksualizm (kat. E).
  • Wzrost poniżej 150 cm z zaburzeniami proporcji budowy ciała (kat. D).

Przykładowe choroby skóry dyskwalifikujące ze służby wojskowej

  • Blizny znacznie szpecące lub znacznie upośledzające sprawność ustroju (kat. D/E).
  • Ciała obce wgojone w powłoki zewnętrzne upośledzające sprawność ustroju (kat. D).
  • Przewlekłe choroby skóry szpecące lub upośledzające sprawność ustroju np. atopowe zapalenia skóry (kat. D).
  • Przewlekłe choroby skóry znacznie szpecące lub znacznie upośledzające sprawność ustroju (kat. E).
  • Schorzenia naczyń limfatycznych lub węzłów chłonnych nieznacznie upośledzające sprawność ustroju (kat. D).
  • Schorzenia naczyń limfatycznych lub węzłów chłonnych upośledzające sprawność ustroju (kat. E).

Wybrane choroby i zaburzenia w obrębie czaszki dyskwalifikujące ze służby wojskowej 2025

  • Całkowita ślepota lub brak obu gałek ocznych (kat. E).
  • Nieznaczny oczopląs przy patrzeniu wprost (kat. D),
  • Przewlekłe choroby brzegów powiek lub spojówek trudno poddające się leczeniu, upośledzające sprawność oka (kat. D).
  • Ślepota jednego oka lub brak gałki ocznej (kat. A/D).
  • Znaczne upośledzenie wydzielania lub odpływu łez (kat. D).
  • Zniekształcenie powiek upośledzające funkcję ochronną (kat. D).

Kto nie idzie do wojska w 2025 r. - przykładowe zaburzenia i choroby narządu słuchu

  • Brak lub znaczne zmiany jednej małżowiny usznej lub obu małżowin usznych bez równoczesnego upośledzenia słuchu (kat. A/D).
  • Jednostronne lub obustronne zwężenie przewodu słuchowego zewnętrznego, zaburzenia błony bębenkowej, przewlekłe zapalenie ucha środkowego z osłabieniem słuchu (kat. D).
  • Jednostronne przewlekłe ropne zapalenie ucha środkowego (kat. D).
  • Jednostronny lub obustronny suchy ubytek błony bębenkowej (kat. D).
  • Obustronne przewlekłe ropne zapalenie ucha środkowego (kat. E).
  • Obustronne zwężenie przewodu słuchowego zewnętrznego, zaburzenia błony bębenkowej, zaburzenia czynności układu przewodzącego ucha środkowego, przewlekłe zapalenie ucha środkowego z przytępieniem słuchu (kat. E).
  • Choroby i zaburzenia w obrębie nosa, gardła i krtani dyskwalifikujące ze służby wojskowej 2025
  • Wrodzone lub nabyte zniekształcenie lub zniszczenie części nosa szpecące lub upośledzające jego drożność (kat. D).
  • Wrodzone lub nabyte zniekształcenie lub zniszczenie nosa znacznie szpecące lub znacznie upośledzające jego drożność (kat. E).
  • Przewlekłe śluzowo-ropne lub ropne zapalenie zatok przynosowych (kat. D).
  • Przewlekły suchy nieżyt błony śluzowej nosa lub suchy zanikowy nieżyt błony śluzowej nosa upośledzający oddychanie (kat. D).
  • Zanikowy cuchnący nieżyt błony śluzowej nosa (ozena) (kat. E).

Wybrane choroby i zaburzenia w obrębie szyi, klatki piersiowej i kręgosłupa

  • Kręcz szyi znacznego stopnia upośledzający sprawność ustroju (kat. D).
  • Zniekształcenie obojczyka upośledzające sprawność obręczy barkowej (kat. D).
  • Zniekształcenie obojczyka znacznie upośledzające sprawność obręczy barkowej (kat. E).
  • Zniekształcenia lub niewielkie ubytki kostne klatki piersiowej upośledzające sprawność ustroju (kat. D).
  • Zniekształcenia dużego stopnia lub ubytki rozległe kostne klatki piersiowej znacznie upośledzające sprawność ustroju (kat. E).

Przykładowe choroby i zaburzenia w obrębie jamy ustnej

  • Braki i wady uzębienia z utratą zdolności żucia powyżej 67 proc. (kat. A/D).
  • Przetoki ślinowe nawracające po leczeniu operacyjnym (kat. D/E).
  • Przewlekłe zapalenie ślinianek upośledzające sprawność ustroju (kat. D).
  • Rozszczep wargi górnej lub wyrostka zębodołowego lub podniebienia (kat. D).
  • Zniekształcenie języka upośledzające mowę lub połykanie (kat. D).
  • Zniekształcenie języka znacznie upośledzające mowę lub połykanie (kat. E).
  • Zniekształcenia warg wrodzone lub nabyte znacznie szpecące lub upośledzające mowę i przyjmowanie pokarmów (kat. D).

Wybrane zaburzenia i choroby układu oddechowego

  • Astma oskrzelowa przewlekła ciężka (kat. E).
  • Astma oskrzelowa przewlekła łagodna (kat. D).
  • Astma oskrzelowa przewlekła umiarkowana (kat. D/E).
  • Przewlekła obturacyjna choroba płuc - postać bardzo ciężka (kat. E).
  • Przewlekła obturacyjna choroba płuc - postać ciężka (kat. D/E).
  • Przewlekła obturacyjna choroba płuc - postać umiarkowana (kat. D).
  • Rozstrzenie oskrzeli nieznacznego stopnia (kat. D).
  • Rozlane wieloogniskowe rozstrzenie oskrzeli (kat. E).

Choroby zwalniające ze służby wojskowej 2025 - układ krążenia

  • Choroby mięśnia sercowego lub zaburzenia rytmu nawracające albo trwałe powodujące upośledzenie sprawności ustroju (kat. D).
  • Przewlekła choroba niedokrwienna serca pod postacią dusznicy bolesnej stabilnej (kat. D).
  • Przewlekła choroba niedokrwienna serca pod postacią dusznicy bolesnej stabilnej z przebytym zawałem (kat. D).
  • Przewlekła choroba niedokrwienna serca z częstymi zaostrzeniami (kat. E/D).
  • Przewlekła choroba niedokrwienna serca z częstymi zaostrzeniami, przebytym zawałem lub powikłaniami (kat. E).
  • Wrodzone wady serca (kat. A/D).
  • Zaciskające zapalenie osierdzia lub stan do operacji z powodu tej choroby (kat. E).

Wybrane zaburzenia i choroby układu trawiennego a służba wojskowa 2025

  • Choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy w okresie remisji (kat. A/D).
  • Choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy z nawrotami i powikłaniami (kat. D).
  • Choroby przełyku upośledzające sprawność ustroju (kat. D).
  • Choroby przełyku znacznie upośledzające sprawność ustroju (kat. E).
  • Przebyta częściowa resekcja żołądka nieupośledzająca sprawności ustroju (kat. D).
  • Przewlekłe zapalenia żołądka, dwunastnicy, jelit z upośledzeniem sprawności ustroju (kat. D).
  • Przewlekłe zapalenia żołądka, dwunastnicy, jelit ze znacznym upośledzeniem sprawności ustroju (kat. D/E).